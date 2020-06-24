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بمشاركة 904 متدربين.. أكاديمية الحوار تختتم برنامج "تنمية مهارات الاتصال"

ضمن برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، البرنامج التدريبي تنمية مهارات الاتصال في الحوار، والذي أقيم عن بعد من خلال برنامج زوم، بمشاركة 904 متدربين ومتدربات.

ويأتي البرنامج سعيًا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار في ظل تفاعل المركز مع الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.

ويهدف البرنامج الذي قدمه المدرب المعتمد ماجد العصيمي، إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، وتدريبهم على أساليب واستراتيجيات المحاور الناجح. كما يهدف إلى اكتشاف مهارات المشاركين والمشاركات في الحوار وتطبيقها، وكذلك ممارسة مهارات الإنصات إلى الآراء ومناقشتها، واستخدام المهارات اللفظية واستخدامها بتعبيرات واضحة أثناء الحوار.

وتناول البرنامج مفهوم الاتصال وأهميته، وأنواعه، وتطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان، واستخدام مهارات التأثير عند إدارة الحوار، إضافة إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار.

واستعرض البرنامج جملة من المعارف والمهارات العملية التي تساعد المتدرب على اكتشاف مهاراته في الحوار وكيفية استخدام المهارات اللفظية المناسبة أثناء الحوار.

يذكر أن أكاديمية الحوار تسعى لتحقيق أهداف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام والتنوع، والتعرُّف على الثقافات المختلفة، والاهتمام بالشأن الحواري من خلال البرامج والدورات والورش والحقائب التدريبية المتعدّدة التي دأبت على تنفيذها.

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بمشاركة 904 متدربين.. أكاديمية الحوار تختتم برنامج "تنمية مهارات الاتصال"
سبق

اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، البرنامج التدريبي تنمية مهارات الاتصال في الحوار، والذي أقيم عن بعد من خلال برنامج زوم، بمشاركة 904 متدربين ومتدربات.

ويأتي البرنامج سعيًا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار في ظل تفاعل المركز مع الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.

ويهدف البرنامج الذي قدمه المدرب المعتمد ماجد العصيمي، إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، وتدريبهم على أساليب واستراتيجيات المحاور الناجح. كما يهدف إلى اكتشاف مهارات المشاركين والمشاركات في الحوار وتطبيقها، وكذلك ممارسة مهارات الإنصات إلى الآراء ومناقشتها، واستخدام المهارات اللفظية واستخدامها بتعبيرات واضحة أثناء الحوار.

وتناول البرنامج مفهوم الاتصال وأهميته، وأنواعه، وتطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان، واستخدام مهارات التأثير عند إدارة الحوار، إضافة إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار.

واستعرض البرنامج جملة من المعارف والمهارات العملية التي تساعد المتدرب على اكتشاف مهاراته في الحوار وكيفية استخدام المهارات اللفظية المناسبة أثناء الحوار.

يذكر أن أكاديمية الحوار تسعى لتحقيق أهداف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام والتنوع، والتعرُّف على الثقافات المختلفة، والاهتمام بالشأن الحواري من خلال البرامج والدورات والورش والحقائب التدريبية المتعدّدة التي دأبت على تنفيذها.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:21 PM

بمشاركة 904 متدربين.. أكاديمية الحوار تختتم برنامج "تنمية مهارات الاتصال"

ضمن برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، البرنامج التدريبي تنمية مهارات الاتصال في الحوار، والذي أقيم عن بعد من خلال برنامج زوم، بمشاركة 904 متدربين ومتدربات.

ويأتي البرنامج سعيًا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار في ظل تفاعل المركز مع الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.

ويهدف البرنامج الذي قدمه المدرب المعتمد ماجد العصيمي، إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، وتدريبهم على أساليب واستراتيجيات المحاور الناجح. كما يهدف إلى اكتشاف مهارات المشاركين والمشاركات في الحوار وتطبيقها، وكذلك ممارسة مهارات الإنصات إلى الآراء ومناقشتها، واستخدام المهارات اللفظية واستخدامها بتعبيرات واضحة أثناء الحوار.

وتناول البرنامج مفهوم الاتصال وأهميته، وأنواعه، وتطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان، واستخدام مهارات التأثير عند إدارة الحوار، إضافة إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار.

واستعرض البرنامج جملة من المعارف والمهارات العملية التي تساعد المتدرب على اكتشاف مهاراته في الحوار وكيفية استخدام المهارات اللفظية المناسبة أثناء الحوار.

يذكر أن أكاديمية الحوار تسعى لتحقيق أهداف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام والتنوع، والتعرُّف على الثقافات المختلفة، والاهتمام بالشأن الحواري من خلال البرامج والدورات والورش والحقائب التدريبية المتعدّدة التي دأبت على تنفيذها.

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