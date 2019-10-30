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أهالي حي "مشرفة" بجدة يطالبون بإزالة عامود إنارة يشكل خطراً عليهم

سقط قبل أسابيع وتكشفت أسلاكه الكهربائية

ناشد أهالي مخطط حي مشرفة بجدة، الجهة ذات العلاقة؛ التدخل العاجل وإزالة عامود إنارة سقط دون أن يتسبب بأضرار بفضل الله، إلا أن سقوطه لا زال يشكل خطراً بسبب خروج أسلاك الإنارة من قاعدته المكشوفة، والتي تقبع على الرصيف، مهددة مرتاديه وخصوصًا الأطفال.

من جانبه قال عن أهالي الحي، عثمان الغامدي: "تقدمت بعدد من البلاغات لأمانة جدة، وتقدمت بشكوى عن العامود والخطر الذي يشكله، إلا أن جميع بلاغاتي لم تلقَ استجابة، وبقي العامود أكثر من 20 يوماً دون أن تباشره الجهة ذات العلاقة".

حي "مشرفة" جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي حي "مشرفة" بجدة يطالبون بإزالة عامود إنارة يشكل خطراً عليهم
سبق

ناشد أهالي مخطط حي مشرفة بجدة، الجهة ذات العلاقة؛ التدخل العاجل وإزالة عامود إنارة سقط دون أن يتسبب بأضرار بفضل الله، إلا أن سقوطه لا زال يشكل خطراً بسبب خروج أسلاك الإنارة من قاعدته المكشوفة، والتي تقبع على الرصيف، مهددة مرتاديه وخصوصًا الأطفال.

من جانبه قال عن أهالي الحي، عثمان الغامدي: "تقدمت بعدد من البلاغات لأمانة جدة، وتقدمت بشكوى عن العامود والخطر الذي يشكله، إلا أن جميع بلاغاتي لم تلقَ استجابة، وبقي العامود أكثر من 20 يوماً دون أن تباشره الجهة ذات العلاقة".

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
05:42 PM

أهالي حي "مشرفة" بجدة يطالبون بإزالة عامود إنارة يشكل خطراً عليهم

سقط قبل أسابيع وتكشفت أسلاكه الكهربائية

A A A
أحمد العبدالله - جدة
2
2,149

ناشد أهالي مخطط حي مشرفة بجدة، الجهة ذات العلاقة؛ التدخل العاجل وإزالة عامود إنارة سقط دون أن يتسبب بأضرار بفضل الله، إلا أن سقوطه لا زال يشكل خطراً بسبب خروج أسلاك الإنارة من قاعدته المكشوفة، والتي تقبع على الرصيف، مهددة مرتاديه وخصوصًا الأطفال.

من جانبه قال عن أهالي الحي، عثمان الغامدي: "تقدمت بعدد من البلاغات لأمانة جدة، وتقدمت بشكوى عن العامود والخطر الذي يشكله، إلا أن جميع بلاغاتي لم تلقَ استجابة، وبقي العامود أكثر من 20 يوماً دون أن تباشره الجهة ذات العلاقة".

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