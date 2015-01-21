بالصور.. "الكبيري" يدشّن الفرقة الكشفية بكليات الأفلاج

أكد أهميتها في مجال الأنشطة التربوية للشباب

دشّن المشرف على كليات الجامعة بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، أمس الأحد، مقر عشيرة الجوالة بكليات الأفلاج.

والتقى "الكبيري" خلال حفل التدشين، بفرقة الجوالة، وأكد أهمية زيادة عدد الأعضاء في الفرقة بكليات الجامعة؛ لما للحركة الكشفية من أهمية في مجال الأنشطة التربوية للشباب.

وأشار إلى أن الجوالة تعتمد في تنمية مهارات الجوال على الأسس الأساسية للحركة الكشفية المتمثلة في: الهدف، والمبادئ، والطريقة الكشفية.