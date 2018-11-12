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معلِّم ينهي معاناة والدته مع المرض.. تبرَّع لها بكليته.. و"تعليم محايل" يكرِّمه

"آل شريم": ما قام به درس للمعلمين والطلاب.. وهذا أقل ما يقدَّم للأم

جسَّد معلِّم اللغة الإنجليزية عمار بن محمد آل ماشي بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية بمكتب التعليم بقنا أروع صور البر بتبرعه بإحدى كليتيه لوالدته منهيًا بذلك المعاناة التي عاشتها بعد إصابتها بمرض الفشل الكلوي.

وقام مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله "آل شريم" بتكريم المعلم "آل ماشي" على ما قام به من بر وعمل إنساني تجاه والدته، مؤكدًا أن هذا أقل ما يقدَّم للأم.

وأضاف مخاطبًا "آل ماشي": "ما قمت به من عمل فخر للجميع، ويعتبر أحد الدروس العملية للجميع، وبينهم الطلاب".

وكانت الأم قد أُصيبت بفشل كلوي في وقت سابق؛ فسارع الابن البار للتبرع لها بإحدى كليتيه، وأُجريت العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد. واحتفل مكتب تعليم قنا بالمعلم في حينها.

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معلِّم ينهي معاناة والدته مع المرض.. تبرَّع لها بكليته.. و"تعليم محايل" يكرِّمه
سبق

جسَّد معلِّم اللغة الإنجليزية عمار بن محمد آل ماشي بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية بمكتب التعليم بقنا أروع صور البر بتبرعه بإحدى كليتيه لوالدته منهيًا بذلك المعاناة التي عاشتها بعد إصابتها بمرض الفشل الكلوي.

وقام مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله "آل شريم" بتكريم المعلم "آل ماشي" على ما قام به من بر وعمل إنساني تجاه والدته، مؤكدًا أن هذا أقل ما يقدَّم للأم.

وأضاف مخاطبًا "آل ماشي": "ما قمت به من عمل فخر للجميع، ويعتبر أحد الدروس العملية للجميع، وبينهم الطلاب".

وكانت الأم قد أُصيبت بفشل كلوي في وقت سابق؛ فسارع الابن البار للتبرع لها بإحدى كليتيه، وأُجريت العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد. واحتفل مكتب تعليم قنا بالمعلم في حينها.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:46 AM

معلِّم ينهي معاناة والدته مع المرض.. تبرَّع لها بكليته.. و"تعليم محايل" يكرِّمه

"آل شريم": ما قام به درس للمعلمين والطلاب.. وهذا أقل ما يقدَّم للأم

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محمد طيران - محايل عسير
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3,216

جسَّد معلِّم اللغة الإنجليزية عمار بن محمد آل ماشي بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية بمكتب التعليم بقنا أروع صور البر بتبرعه بإحدى كليتيه لوالدته منهيًا بذلك المعاناة التي عاشتها بعد إصابتها بمرض الفشل الكلوي.

وقام مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله "آل شريم" بتكريم المعلم "آل ماشي" على ما قام به من بر وعمل إنساني تجاه والدته، مؤكدًا أن هذا أقل ما يقدَّم للأم.

وأضاف مخاطبًا "آل ماشي": "ما قمت به من عمل فخر للجميع، ويعتبر أحد الدروس العملية للجميع، وبينهم الطلاب".

وكانت الأم قد أُصيبت بفشل كلوي في وقت سابق؛ فسارع الابن البار للتبرع لها بإحدى كليتيه، وأُجريت العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد. واحتفل مكتب تعليم قنا بالمعلم في حينها.

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