الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروري

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه ‏غدًا ‏بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال.