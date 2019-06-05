انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال.
الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروري
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال.
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الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروريصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-05
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
11:51 PM
الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروري
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال.
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