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الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروري

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه ‏غدًا ‏بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال.

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الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروري
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه ‏غدًا ‏بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
11:51 PM

الشاب "الغامدي" إلى رحمة الله إثر حادث مروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب محمد بن علي بن صهبان الغامدي، إثر حادث مروري تعرض له، وسيُصلى عليه ‏غدًا ‏بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد بأم الحمام، ويُدفن بمقبرة الشمال.

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