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نائب أمير حائل يؤكد أهمية دور الشباب في تنمية المنطقة

من خلال رؤية المملكة 2030

تابع نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز، أعمال المجلس وأنشطته.

وأكد على ‏دور الشباب ومساهمتهم في التنمية من خلال رؤية المملكة 2030، مشيداً ‏بجهود المجلس ومنجزاته خلال الفترة الماضية، متطلعاً لبذل المزيد من ‏الجهد لخدمة شباب وشابات المنطقة.‏

من جهته، قدّم أمين عام مجلس شباب حائل، الدكتور جمال الرويضي، شكره لأمير المنطقة ‏ونائبه على دعمهما واهتمامهما بفئة الشباب في جميع ‏أنشطتهم. ‏

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير حائل يؤكد أهمية دور الشباب في تنمية المنطقة
سبق

تابع نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز، أعمال المجلس وأنشطته.

وأكد على ‏دور الشباب ومساهمتهم في التنمية من خلال رؤية المملكة 2030، مشيداً ‏بجهود المجلس ومنجزاته خلال الفترة الماضية، متطلعاً لبذل المزيد من ‏الجهد لخدمة شباب وشابات المنطقة.‏

من جهته، قدّم أمين عام مجلس شباب حائل، الدكتور جمال الرويضي، شكره لأمير المنطقة ‏ونائبه على دعمهما واهتمامهما بفئة الشباب في جميع ‏أنشطتهم. ‏

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
04:49 PM

نائب أمير حائل يؤكد أهمية دور الشباب في تنمية المنطقة

من خلال رؤية المملكة 2030

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خالد السليمي - حائل
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تابع نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز، أعمال المجلس وأنشطته.

وأكد على ‏دور الشباب ومساهمتهم في التنمية من خلال رؤية المملكة 2030، مشيداً ‏بجهود المجلس ومنجزاته خلال الفترة الماضية، متطلعاً لبذل المزيد من ‏الجهد لخدمة شباب وشابات المنطقة.‏

من جهته، قدّم أمين عام مجلس شباب حائل، الدكتور جمال الرويضي، شكره لأمير المنطقة ‏ونائبه على دعمهما واهتمامهما بفئة الشباب في جميع ‏أنشطتهم. ‏

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