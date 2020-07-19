نائب أمير حائل يؤكد أهمية دور الشباب في تنمية المنطقة

من خلال رؤية المملكة 2030

تابع نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز، أعمال المجلس وأنشطته.

وأكد على ‏دور الشباب ومساهمتهم في التنمية من خلال رؤية المملكة 2030، مشيداً ‏بجهود المجلس ومنجزاته خلال الفترة الماضية، متطلعاً لبذل المزيد من ‏الجهد لخدمة شباب وشابات المنطقة.‏

من جهته، قدّم أمين عام مجلس شباب حائل، الدكتور جمال الرويضي، شكره لأمير المنطقة ‏ونائبه على دعمهما واهتمامهما بفئة الشباب في جميع ‏أنشطتهم. ‏