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"النقد الدولي": الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة "كورونا"

"جورجيفا" أشادت بالتقدم في تطوير اللقاحات

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير جديد للاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، أن الاقتصاد العالمي يتعافى من أعماق أزمة فيروس كورونا، لكن هناك مؤشرات على تباطؤ الزخم في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

وأكد التقرير، الذي صدر قبل الاجتماعات الافتراضية هذا الأسبوع للمسؤولين الماليين وقادة مجموعة العشرين، الطبيعة غير المتكافئة للتعافي العالمي، وحذر من أن الأزمة قد تترك ندوبًا عميقة وغير متكافئة، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بما وصفته بالتقدم الكبير في تطوير لقاحات لقهر فيروس أودى بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم وأسفر عن خسارة عشرات الملايين من الوظائف، لكنها حذرت من أن المسار الاقتصادي الذي ينتظر العالم لا يزال صعبًا وعرضة للنكسات.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي انكماشًا عالميًّا في 2020 بنسبة 4.4 في المئة، مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي إلى نمو بنسبة 5.2 في المئة في 2021، لكنه أشار إلى أن آفاق العديد من الأسواق الناشئة ساءت.

فيروس كورونا الجديد

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"النقد الدولي": الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة "كورونا"
سبق

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير جديد للاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، أن الاقتصاد العالمي يتعافى من أعماق أزمة فيروس كورونا، لكن هناك مؤشرات على تباطؤ الزخم في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

وأكد التقرير، الذي صدر قبل الاجتماعات الافتراضية هذا الأسبوع للمسؤولين الماليين وقادة مجموعة العشرين، الطبيعة غير المتكافئة للتعافي العالمي، وحذر من أن الأزمة قد تترك ندوبًا عميقة وغير متكافئة، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بما وصفته بالتقدم الكبير في تطوير لقاحات لقهر فيروس أودى بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم وأسفر عن خسارة عشرات الملايين من الوظائف، لكنها حذرت من أن المسار الاقتصادي الذي ينتظر العالم لا يزال صعبًا وعرضة للنكسات.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي انكماشًا عالميًّا في 2020 بنسبة 4.4 في المئة، مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي إلى نمو بنسبة 5.2 في المئة في 2021، لكنه أشار إلى أن آفاق العديد من الأسواق الناشئة ساءت.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
05:08 PM

"النقد الدولي": الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة "كورونا"

"جورجيفا" أشادت بالتقدم في تطوير اللقاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير جديد للاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، أن الاقتصاد العالمي يتعافى من أعماق أزمة فيروس كورونا، لكن هناك مؤشرات على تباطؤ الزخم في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

وأكد التقرير، الذي صدر قبل الاجتماعات الافتراضية هذا الأسبوع للمسؤولين الماليين وقادة مجموعة العشرين، الطبيعة غير المتكافئة للتعافي العالمي، وحذر من أن الأزمة قد تترك ندوبًا عميقة وغير متكافئة، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بما وصفته بالتقدم الكبير في تطوير لقاحات لقهر فيروس أودى بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم وأسفر عن خسارة عشرات الملايين من الوظائف، لكنها حذرت من أن المسار الاقتصادي الذي ينتظر العالم لا يزال صعبًا وعرضة للنكسات.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي انكماشًا عالميًّا في 2020 بنسبة 4.4 في المئة، مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي إلى نمو بنسبة 5.2 في المئة في 2021، لكنه أشار إلى أن آفاق العديد من الأسواق الناشئة ساءت.

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