معهد الإدارة يقدم 34 ألف فرصة تدريبية للموظفين.. و"إثرائي" تتجاوز المليوني زائر

مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" تواصل فعالياتها وأنشطتها خلال الفترة القادمة

اتساقاً مع جهود الدولة في مواكبة مسارات العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا التي تواجه العالم، تتواصل فعاليات وأنشطة مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" التي أطلقها معهد الإدارة العامة مؤخراً لتأهيل وتطوير قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم أنشطة التدريب والمؤتمرات والحلقات الإلكترونية بكل يسر وسهولة.

وفي هذا الإطار تستمر الدورات التدريبية عن بعد لبرامج القدرة الواحدة الموجهة لموظفي الأجهزة الحكومية، حيث استكملت دورات الحزمة الثالثة من هذه البرامج التي اشتملت على تقديم 20 ألف فرصة تدريبية للموظفين، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 شوال 1441هـ. واستمر كذلك إطلاق الحزمة الرابعة من البرامج التدريبية بتوفير 14 ألف فرصة تدريبية خلال الفترة الصيفية، واستكملت الحلقات التطبيقية الموجهة للقيادات الوسطى في القطاع الحكومي خلال الفترة من 8 وحتى 11 شوال 1441هـ بتقديم 18 حلقة تطبيقية على مدار أسبوعين، وتنظيم 10 حلقات تطبيقية أخرى خلال الفترة القادمة من 24 شوال وحتى 25 ذي القعدة 1441هـ.

وتتواصل كذلك الدورات التدريبية الإلكترونية من خلال منصة التدريب الإلكتروني "إثرائي" إلى جانب تنظيم المحاضرات والمؤتمرات الإلكترونية، حيث تم عقد مؤتمر إلكتروني بعنوان "الإدارة الحكومية الصينية نموذج مقاربة ومقارنة" والذي قدمه عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن هيجان وحضره 6892 مشاركاً، وفي ذات الإطار نظمت أكاديمية تطوير القيادات الادارية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للإدارة حلقة متقدمة بعنوان "صوت القائد: كيف يمكن للقادة التأثير، الإلهام، وتحقيق النتائج"، والتي تستهدف وكلاء الوزارات.

وتتواصل خلال الفترة القادمة أعمال مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" بتنظيم عدد من الفعاليات التدريبية، والأنشطة العلمية لتأهيل وتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، حيث تم إتاحة المحتوى التدريبي من الدورات التدريبية والمؤتمرات والمحاضرات الإلكترونية والإضاءات الإثرائية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة سواءً كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص أو ممن يسعون لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وقد حققت المنصة الإلكترونية "إثرائي" نجاحاً كبيراً من خلال هذه المبادرة، حيث زار المنصة قرابة المليوني شخص، وسجل فيها أكثر من 450 ألف مسجل جديد وحصل على التدريب المتخصص عبر إثرائي أكثر من 850 ألف متدرب.