النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

معهد الإدارة يقدم 34 ألف فرصة تدريبية للموظفين.. و"إثرائي" تتجاوز المليوني زائر

مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" تواصل فعالياتها وأنشطتها خلال الفترة القادمة

اتساقاً مع جهود الدولة في مواكبة مسارات العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا التي تواجه العالم، تتواصل فعاليات وأنشطة مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" التي أطلقها معهد الإدارة العامة مؤخراً لتأهيل وتطوير قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم أنشطة التدريب والمؤتمرات والحلقات الإلكترونية بكل يسر وسهولة.

وفي هذا الإطار تستمر الدورات التدريبية عن بعد لبرامج القدرة الواحدة الموجهة لموظفي الأجهزة الحكومية، حيث استكملت دورات الحزمة الثالثة من هذه البرامج التي اشتملت على تقديم 20 ألف فرصة تدريبية للموظفين، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 شوال 1441هـ. واستمر كذلك إطلاق الحزمة الرابعة من البرامج التدريبية بتوفير 14 ألف فرصة تدريبية خلال الفترة الصيفية، واستكملت الحلقات التطبيقية الموجهة للقيادات الوسطى في القطاع الحكومي خلال الفترة من 8 وحتى 11 شوال 1441هـ بتقديم 18 حلقة تطبيقية على مدار أسبوعين، وتنظيم 10 حلقات تطبيقية أخرى خلال الفترة القادمة من 24 شوال وحتى 25 ذي القعدة 1441هـ.

وتتواصل كذلك الدورات التدريبية الإلكترونية من خلال منصة التدريب الإلكتروني "إثرائي" إلى جانب تنظيم المحاضرات والمؤتمرات الإلكترونية، حيث تم عقد مؤتمر إلكتروني بعنوان "الإدارة الحكومية الصينية نموذج مقاربة ومقارنة" والذي قدمه عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن هيجان وحضره 6892 مشاركاً، وفي ذات الإطار نظمت أكاديمية تطوير القيادات الادارية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للإدارة حلقة متقدمة بعنوان "صوت القائد: كيف يمكن للقادة التأثير، الإلهام، وتحقيق النتائج"، والتي تستهدف وكلاء الوزارات.

وتتواصل خلال الفترة القادمة أعمال مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" بتنظيم عدد من الفعاليات التدريبية، والأنشطة العلمية لتأهيل وتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، حيث تم إتاحة المحتوى التدريبي من الدورات التدريبية والمؤتمرات والمحاضرات الإلكترونية والإضاءات الإثرائية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة سواءً كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص أو ممن يسعون لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وقد حققت المنصة الإلكترونية "إثرائي" نجاحاً كبيراً من خلال هذه المبادرة، حيث زار المنصة قرابة المليوني شخص، وسجل فيها أكثر من 450 ألف مسجل جديد وحصل على التدريب المتخصص عبر إثرائي أكثر من 850 ألف متدرب.

معهد الإدارة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معهد الإدارة يقدم 34 ألف فرصة تدريبية للموظفين.. و"إثرائي" تتجاوز المليوني زائر
سبق

اتساقاً مع جهود الدولة في مواكبة مسارات العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا التي تواجه العالم، تتواصل فعاليات وأنشطة مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" التي أطلقها معهد الإدارة العامة مؤخراً لتأهيل وتطوير قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم أنشطة التدريب والمؤتمرات والحلقات الإلكترونية بكل يسر وسهولة.

وفي هذا الإطار تستمر الدورات التدريبية عن بعد لبرامج القدرة الواحدة الموجهة لموظفي الأجهزة الحكومية، حيث استكملت دورات الحزمة الثالثة من هذه البرامج التي اشتملت على تقديم 20 ألف فرصة تدريبية للموظفين، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 شوال 1441هـ. واستمر كذلك إطلاق الحزمة الرابعة من البرامج التدريبية بتوفير 14 ألف فرصة تدريبية خلال الفترة الصيفية، واستكملت الحلقات التطبيقية الموجهة للقيادات الوسطى في القطاع الحكومي خلال الفترة من 8 وحتى 11 شوال 1441هـ بتقديم 18 حلقة تطبيقية على مدار أسبوعين، وتنظيم 10 حلقات تطبيقية أخرى خلال الفترة القادمة من 24 شوال وحتى 25 ذي القعدة 1441هـ.

وتتواصل كذلك الدورات التدريبية الإلكترونية من خلال منصة التدريب الإلكتروني "إثرائي" إلى جانب تنظيم المحاضرات والمؤتمرات الإلكترونية، حيث تم عقد مؤتمر إلكتروني بعنوان "الإدارة الحكومية الصينية نموذج مقاربة ومقارنة" والذي قدمه عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن هيجان وحضره 6892 مشاركاً، وفي ذات الإطار نظمت أكاديمية تطوير القيادات الادارية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للإدارة حلقة متقدمة بعنوان "صوت القائد: كيف يمكن للقادة التأثير، الإلهام، وتحقيق النتائج"، والتي تستهدف وكلاء الوزارات.

وتتواصل خلال الفترة القادمة أعمال مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" بتنظيم عدد من الفعاليات التدريبية، والأنشطة العلمية لتأهيل وتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، حيث تم إتاحة المحتوى التدريبي من الدورات التدريبية والمؤتمرات والمحاضرات الإلكترونية والإضاءات الإثرائية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة سواءً كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص أو ممن يسعون لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وقد حققت المنصة الإلكترونية "إثرائي" نجاحاً كبيراً من خلال هذه المبادرة، حيث زار المنصة قرابة المليوني شخص، وسجل فيها أكثر من 450 ألف مسجل جديد وحصل على التدريب المتخصص عبر إثرائي أكثر من 850 ألف متدرب.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:49 PM
اخر تعديل
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:10 PM

معهد الإدارة يقدم 34 ألف فرصة تدريبية للموظفين.. و"إثرائي" تتجاوز المليوني زائر

مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" تواصل فعالياتها وأنشطتها خلال الفترة القادمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
935

اتساقاً مع جهود الدولة في مواكبة مسارات العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا التي تواجه العالم، تتواصل فعاليات وأنشطة مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" التي أطلقها معهد الإدارة العامة مؤخراً لتأهيل وتطوير قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم أنشطة التدريب والمؤتمرات والحلقات الإلكترونية بكل يسر وسهولة.

وفي هذا الإطار تستمر الدورات التدريبية عن بعد لبرامج القدرة الواحدة الموجهة لموظفي الأجهزة الحكومية، حيث استكملت دورات الحزمة الثالثة من هذه البرامج التي اشتملت على تقديم 20 ألف فرصة تدريبية للموظفين، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 شوال 1441هـ. واستمر كذلك إطلاق الحزمة الرابعة من البرامج التدريبية بتوفير 14 ألف فرصة تدريبية خلال الفترة الصيفية، واستكملت الحلقات التطبيقية الموجهة للقيادات الوسطى في القطاع الحكومي خلال الفترة من 8 وحتى 11 شوال 1441هـ بتقديم 18 حلقة تطبيقية على مدار أسبوعين، وتنظيم 10 حلقات تطبيقية أخرى خلال الفترة القادمة من 24 شوال وحتى 25 ذي القعدة 1441هـ.

وتتواصل كذلك الدورات التدريبية الإلكترونية من خلال منصة التدريب الإلكتروني "إثرائي" إلى جانب تنظيم المحاضرات والمؤتمرات الإلكترونية، حيث تم عقد مؤتمر إلكتروني بعنوان "الإدارة الحكومية الصينية نموذج مقاربة ومقارنة" والذي قدمه عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن هيجان وحضره 6892 مشاركاً، وفي ذات الإطار نظمت أكاديمية تطوير القيادات الادارية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للإدارة حلقة متقدمة بعنوان "صوت القائد: كيف يمكن للقادة التأثير، الإلهام، وتحقيق النتائج"، والتي تستهدف وكلاء الوزارات.

وتتواصل خلال الفترة القادمة أعمال مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" بتنظيم عدد من الفعاليات التدريبية، والأنشطة العلمية لتأهيل وتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، حيث تم إتاحة المحتوى التدريبي من الدورات التدريبية والمؤتمرات والمحاضرات الإلكترونية والإضاءات الإثرائية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة سواءً كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص أو ممن يسعون لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وقد حققت المنصة الإلكترونية "إثرائي" نجاحاً كبيراً من خلال هذه المبادرة، حيث زار المنصة قرابة المليوني شخص، وسجل فيها أكثر من 450 ألف مسجل جديد وحصل على التدريب المتخصص عبر إثرائي أكثر من 850 ألف متدرب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,740
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,666
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,208

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة