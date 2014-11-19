النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المعلمي" يستعرض مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية سبل تعزيز التعاون المشترك

سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا يلتقي مفتي زيمبابوي

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏في مكتبه بنيويورك، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك.
من ناحية أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، مفتي جمهورية زيمبابوي الشيخ إسماعيل منك، الذي يزور جنوب أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المعلمي" يستعرض مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية سبل تعزيز التعاون المشترك
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏في مكتبه بنيويورك، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك.
من ناحية أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، مفتي جمهورية زيمبابوي الشيخ إسماعيل منك، الذي يزور جنوب أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
02:29 PM

"المعلمي" يستعرض مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية سبل تعزيز التعاون المشترك

سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا يلتقي مفتي زيمبابوي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
309

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏في مكتبه بنيويورك، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك.
من ناحية أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، مفتي جمهورية زيمبابوي الشيخ إسماعيل منك، الذي يزور جنوب أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,223
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة