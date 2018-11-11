مصر.. حكم قضائي بإدراج "الجماعة الإسلامية" على لائحة الكيانات الإرهابية

ضم 164 من قياداتها إلى قائمة الإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم (الأحد)، حكماً أصدرته محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي بإدراج "الجماعة الإسلامية" على قائمة الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج 164 من قياداتها وأعضائها على قائمة الإرهابيين.

وذكر الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أفادت بأنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيدلوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن تحريات الأمن الوطني أوردت أيضاً أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى "تحالف دعم الشرعية"، وهو تحالف معارض يضم في أغلبه جماعات وشخصيات معارضة، تشكل بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومن أبرز قيادات الجماعة الإسلامية التي نص الحكم المنشور اليوم بإدراجهم على قائمة الإرهابيين كل من: محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وهو شقيق خالد الإسلامبولي المدان باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، وطارق الزمر، المدان بالمشاركة في اغتيال السادات، وعاصم عبد الماجد وصفوت عبد الغني.

وكانت الجماعة الإسلامية حملت السلاح ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات، لكنها أعلنت نبذ العنف والتخلي عن السلاح، بعد اعتقال العديد من قياداتها وأعضائها وقيامهم بمراجعات لأفكارهم داخل السجون.