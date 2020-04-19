الكونغو: تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الوزيرة في بيانها اليومي لمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا في البلاد، أنه بهذه الإصابات الجديدة ترتفع حالات الإصابة في الكونغو إلى 143 حالة.