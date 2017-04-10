قطر تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس لـ6 حالات
سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 2512 حالة مؤكدة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 227.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد 6 حالات.
فيروس كورونا الجديد
قطر
قطر تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-10
سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 2512 حالة مؤكدة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 227.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد 6 حالات.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:29 PM
قطر تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس لـ6 حالات
سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 2512 حالة مؤكدة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 227.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد 6 حالات.