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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

قطر تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس لـ6 حالات

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 2512 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 227.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد 6 حالات.

فيروس كورونا الجديد قطر

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قطر تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 2512 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 227.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد 6 حالات.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:29 PM

قطر تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس لـ6 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 2512 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 227.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد 6 حالات.

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