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"البيتكوين" تستعيد مكاسبها وتقترب من أعلى سعر لها

بلغت الذروة في 21 فبراير بـ58.354 دولارًا

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.18 في المئة إلى 50947.94 دولارًا، اليوم (الأحد)، لتضيف 2043.31 دولارًا إلى إغلاقها السابق؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وصعدت "البيتكوين"، وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، بنسبة 83.7 في المئة عن أدنى مستوى لها للعام عند 27،734 دولارًا في 4 يناير الماضي، وبلغت ذروة العملة هذا العام 58354.14 دولارًا في 21 فبراير.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"البيتكوين" تستعيد مكاسبها وتقترب من أعلى سعر لها
سبق

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.18 في المئة إلى 50947.94 دولارًا، اليوم (الأحد)، لتضيف 2043.31 دولارًا إلى إغلاقها السابق؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وصعدت "البيتكوين"، وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، بنسبة 83.7 في المئة عن أدنى مستوى لها للعام عند 27،734 دولارًا في 4 يناير الماضي، وبلغت ذروة العملة هذا العام 58354.14 دولارًا في 21 فبراير.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
04:54 PM

"البيتكوين" تستعيد مكاسبها وتقترب من أعلى سعر لها

بلغت الذروة في 21 فبراير بـ58.354 دولارًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.18 في المئة إلى 50947.94 دولارًا، اليوم (الأحد)، لتضيف 2043.31 دولارًا إلى إغلاقها السابق؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وصعدت "البيتكوين"، وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، بنسبة 83.7 في المئة عن أدنى مستوى لها للعام عند 27،734 دولارًا في 4 يناير الماضي، وبلغت ذروة العملة هذا العام 58354.14 دولارًا في 21 فبراير.

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