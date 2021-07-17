منسوبو إدارة الأمن بالمسجد الحرام: سعادتنا غامرة بطلائع حجاج بيت الله الحرام

وسط منظومة من الخدمات وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والجهات المعنية

عبّر منسوبو إدارة الأمن بالمسجد الحرام، عن سعادتهم الغامرة، وهو يستقبلون أول وفود حجاج بيت الله الحرام الذين أتوا هذا العام لأداء مناسك حج هذا العام 1442هـ، وسط منظومة من الخدمات التي وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تصب في نجاح مهمة الأمن في خدمة ضيوف الرحمن، وفق تطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله.

وأكد عبدالله بن عطية الثقفي أحد منسوبي إدارة الأمن بالمسجد الحرام، أنه لَيوم عظيم ونحن نرى ضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسك الحج، ونحرص في إدارة الأمن على سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وسط منظومة من الخدمات التي أعدتها الإدارة والإجراءات الاحترازية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.

ووفق موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قال عماد بن حميد الصاعدي: سعيد اليوم وأنا أنظر إلى أول وفود حجاج بيت الله العتيق وهم يؤدون مناسك الحج، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة أيدها الله.