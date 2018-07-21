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"الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيران

قالت: ملتزمون بتأمين وجود عسكري لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.

وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.

وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.

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"الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيران
سبق

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.

وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.

وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
11:21 AM

"الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيران

قالت: ملتزمون بتأمين وجود عسكري لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.

وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.

وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.

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