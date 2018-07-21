"الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيران
قالت: ملتزمون بتأمين وجود عسكري لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.
وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.
وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.
"الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيران
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-21
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.
وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.
وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
11:21 AM
"الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيران
قالت: ملتزمون بتأمين وجود عسكري لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.
وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.
وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.