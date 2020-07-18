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موريتانيا: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي وصل إلى 5395

خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5395 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 671 تحليلاً مخبرياً، لافتاً النظر إلى تسجيل 160 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 3153 شخصاً.

وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 151 حالة وفاة منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في 14 من شهر مارس الماضي في موريتانيا.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي وصل إلى 5395
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5395 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 671 تحليلاً مخبرياً، لافتاً النظر إلى تسجيل 160 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 3153 شخصاً.

وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 151 حالة وفاة منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في 14 من شهر مارس الماضي في موريتانيا.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:38 AM

موريتانيا: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي وصل إلى 5395

خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5395 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 671 تحليلاً مخبرياً، لافتاً النظر إلى تسجيل 160 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 3153 شخصاً.

وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 151 حالة وفاة منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في 14 من شهر مارس الماضي في موريتانيا.

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