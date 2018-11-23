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"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 32 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأولى من نوعها.. "وزير الأمن الإسرائيلي" في زيارة تاريخية للمغرب الليلة

تستمر 48 ساعة.. وتوقعات بالتوصل لاتفاق تعاون مشترك في مجال الدفاع

في زيارة "تاريخية" غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها، يتوجه وزير الأمن بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، بيني غانتس، الليلة، إلى المملكة المغربية، لمدة 48 ساعة.

وتشير التوقعات إلى أن غانتس، سيوقع مع عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.

واقتنى المغرب مؤخرًا نظام "SKYLOCK" المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة "Skylock Systems" وهي جزء من مجموعة "Avnon" الإسرائيلية؛ بهدف تطوير قدراته في حماية المنشآت الحيوية والحساسة والمدنية والعسكرية؛ وفق "روسيا اليوم".

وتعمل إسرائيل والمغرب حاليًا على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب، وتعتبر إسرائيل أحد المصدّرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، وتملك شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلًا تشغيليًّا حول العالم.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بوصول "بعثة من صحافيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل"، في إطار مبادرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية؛ لافتة إلى أن من المقرر أن يتجول أصحاب الرأي المغاربة في إسرائيل، لكتابة تقارير عن تلك الزيارة لتشجيع المغاربة على القدوم إلى إسرائيل والتمتع بمعالمها".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأولى من نوعها.. "وزير الأمن الإسرائيلي" في زيارة تاريخية للمغرب الليلة
سبق

في زيارة "تاريخية" غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها، يتوجه وزير الأمن بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، بيني غانتس، الليلة، إلى المملكة المغربية، لمدة 48 ساعة.

وتشير التوقعات إلى أن غانتس، سيوقع مع عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.

واقتنى المغرب مؤخرًا نظام "SKYLOCK" المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة "Skylock Systems" وهي جزء من مجموعة "Avnon" الإسرائيلية؛ بهدف تطوير قدراته في حماية المنشآت الحيوية والحساسة والمدنية والعسكرية؛ وفق "روسيا اليوم".

وتعمل إسرائيل والمغرب حاليًا على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب، وتعتبر إسرائيل أحد المصدّرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، وتملك شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلًا تشغيليًّا حول العالم.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بوصول "بعثة من صحافيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل"، في إطار مبادرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية؛ لافتة إلى أن من المقرر أن يتجول أصحاب الرأي المغاربة في إسرائيل، لكتابة تقارير عن تلك الزيارة لتشجيع المغاربة على القدوم إلى إسرائيل والتمتع بمعالمها".

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
01:59 PM

الأولى من نوعها.. "وزير الأمن الإسرائيلي" في زيارة تاريخية للمغرب الليلة

تستمر 48 ساعة.. وتوقعات بالتوصل لاتفاق تعاون مشترك في مجال الدفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في زيارة "تاريخية" غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها، يتوجه وزير الأمن بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، بيني غانتس، الليلة، إلى المملكة المغربية، لمدة 48 ساعة.

وتشير التوقعات إلى أن غانتس، سيوقع مع عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.

واقتنى المغرب مؤخرًا نظام "SKYLOCK" المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة "Skylock Systems" وهي جزء من مجموعة "Avnon" الإسرائيلية؛ بهدف تطوير قدراته في حماية المنشآت الحيوية والحساسة والمدنية والعسكرية؛ وفق "روسيا اليوم".

وتعمل إسرائيل والمغرب حاليًا على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب، وتعتبر إسرائيل أحد المصدّرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، وتملك شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلًا تشغيليًّا حول العالم.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بوصول "بعثة من صحافيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل"، في إطار مبادرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية؛ لافتة إلى أن من المقرر أن يتجول أصحاب الرأي المغاربة في إسرائيل، لكتابة تقارير عن تلك الزيارة لتشجيع المغاربة على القدوم إلى إسرائيل والتمتع بمعالمها".

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