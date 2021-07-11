حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظتَي الدرب وبيش.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظتَي الدرب وبيش.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظتَي الدرب وبيش.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظتَي الدرب وبيش.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.