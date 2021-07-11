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حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه

قالت: تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتشمل محافظتَي الدرب وبيش

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظتَي الدرب وبيش.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظتَي الدرب وبيش.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
10:59 AM

حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه

قالت: تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتشمل محافظتَي الدرب وبيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظتَي الدرب وبيش.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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