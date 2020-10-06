خطر جدًّا.. متى تتحول الخضروات إلى سموم؟

من الباذنجان الناضج كثيرًا إلى الفاصوليا الخضراء النيئة

كشفت خبيرة تغذية روسية، أن الخضروات المفيدة لصحة الإنسان وجسمه، يمكن أن تتحول إلى سموم في أوقات معينة من نضجها أو عند تناول أجزاء منها لتصبح مواد ضارة تفاقم الأمراض المزمنة.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، إلى أننا منذ الصغر نسمع عن فوائد الخضروات الكثيرة لصحة الإنسان. لأنها تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية الدقيقة والألياف الغذائية والكربوهيدرات المفيدة؛ ولكن يجب تخزين وتحضير هذه المواد بصورة صحيحة، كي لا تتحول إلى سموم.

الباذنجان والبطاطا والطماطم

وتقول: "لا ينصح بتناول الباذنجان الناضج كثيرًا والبطاطا التي بقيت إلى فصل الربيع والطماطم الخضراء غير الناضجة؛ لأن هذه الخضروات من عائلة الباذنجانيات، تحتوي على مادة السولانين السامة، التي تسبب مشكلات في الجهازين العصبي والبولي".

الفاصوليا الخضراء النيئة

وتضيف: كما لا يُنصح بتناول الفاصوليا الخضراء نيئة لأنها تحتوي على مادة " Phytohaemagglutinin "، التي يمكن أن تسبب التسمم. وعند تخزين البقوليات لفترة طويلة قد تتراكم فيها سموم فطرية.

جميع أنواع الملفوف

وتشير الخبيرة، إلى أن العديد من الخضروات يمكن أن تسبب تفاقم الأمراض المزمنة، وتقول: "جميع أنواع الملفوف كالكرنب يمكن أن تحجب امتصاص اليود؛ لذلك لا ينصح من يعاني من نقص هرمونات الغدة الدرقية بتناولها، أو حتى قصور بسيط في عمل هذه الغدة، لأنه قد يتحول إلى شكله الحاد. كما لا ينصح بتناول الخضروات الحادة مثل الفجل الحار، عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي والبنكرياس لأن تأثيرها سلبي جدًّا وخاصة عند تفاقم الحالة".

النترات في البنجر والسبانخ والبقدونس والملفوف

ووفقًا لها، تحتل الخضروات الورقية والخضروات المحتوية على النترات مكانة خاصة في هذه المسألة.

وتقول: "تتراكم في البنجر والسبانخ والبقدونس والملفوف، كمية كبيرة من النترات، وخاصة في جذع الملفوف والجزر والخيار. وعند ارتفاع نسبة النترات التي نحصل عليها أيضًا مع الماء والمنتجات الأخرى، في الجسم، يكون لها آثار جانبية سلبية، وخاصة للنساء الحوامل؛ حيث يمكن أن يسبب نقص الأكسجين للجنين".