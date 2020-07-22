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إغلاق مركز تسوق شهير في جدة بعد بلاغ عن إصابات بكورونا داخله

مراقبو بلدية العزيزية باشروا الواقعة.. ورصدوا تهاونًا في الإجراءات

أغلقت أمانة محافظة جدة مركز تسوق شهيرًا في "شارع التحلية" بحي العزيزية، نظرًا لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني: تلقت بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حالات إصابة بكورونا بين العاملين بالمركز.

وأضاف: مراقبو بلدية العزيزية باشروا البلاغ على الفور للتحقق منه وقرروا إغلاق المركز لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية الواجبة عند التأكد من رصد إصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين، وسيتم تطبيق النظام.

ودعا "الزهراني"، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون في مثل هذه الأمور.

أمانة محافظة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق مركز تسوق شهير في جدة بعد بلاغ عن إصابات بكورونا داخله
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة مركز تسوق شهيرًا في "شارع التحلية" بحي العزيزية، نظرًا لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني: تلقت بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حالات إصابة بكورونا بين العاملين بالمركز.

وأضاف: مراقبو بلدية العزيزية باشروا البلاغ على الفور للتحقق منه وقرروا إغلاق المركز لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية الواجبة عند التأكد من رصد إصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين، وسيتم تطبيق النظام.

ودعا "الزهراني"، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون في مثل هذه الأمور.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
02:34 PM

إغلاق مركز تسوق شهير في جدة بعد بلاغ عن إصابات بكورونا داخله

مراقبو بلدية العزيزية باشروا الواقعة.. ورصدوا تهاونًا في الإجراءات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
2,201

أغلقت أمانة محافظة جدة مركز تسوق شهيرًا في "شارع التحلية" بحي العزيزية، نظرًا لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني: تلقت بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حالات إصابة بكورونا بين العاملين بالمركز.

وأضاف: مراقبو بلدية العزيزية باشروا البلاغ على الفور للتحقق منه وقرروا إغلاق المركز لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية الواجبة عند التأكد من رصد إصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين، وسيتم تطبيق النظام.

ودعا "الزهراني"، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون في مثل هذه الأمور.

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