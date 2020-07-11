النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المكسيك: تسجيل 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات حتى الآن 289174 حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة، تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة.

وسجّلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك: تسجيل 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة، تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة.

وسجّلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:21 AM

المكسيك: تسجيل 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات حتى الآن 289174 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
41

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة، تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة.

وسجّلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,717
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,982
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,948

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة