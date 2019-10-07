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بالفيديو.. بوتين يجمع الفطر مع وزير دفاعه عشية يوم عيد ميلاده

مقطع تداولته وسائل الإعلام للرئيس الروسي بين الأحراش السيبيرية

عشية الاحتفال بعيد ميلاده الذي يصادف السابع من أكتوبر تَجَوّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات سيبيريا بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو؛ حيث قضى وقته في تأمل الطبيعة وجمع الفطر.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، الرئيسَ الروسي بين الأحراش السيبيرية، يتأمل الطبيعة البكر ويجمع الفطر؛ فيما قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأخذ شتلة لشجرة توت بري نصحه بوتين بغرسها في حديقة منزله الريفي.

ووفق "روسيا اليوم" تنزّه بوتين في هذه الجولة مشيًا على الأقدام في أحضان الطبيعة السيبيرية في منطقة على ارتفاع 2000 متر.

وعلق "شويغو" في تلك اللحظات بالقول: إن موسكو في حاجة لمثل هذا المناخ وعلى هواء نقي، كما في غابات سيبيريا؛ الأمر الذي أيده الرئيس الروسي قائلًا: "علينا أن نسعى إلى ذلك".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أفاد في وقت سابق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقضي عيد ميلاده مع الأسرة والأقارب، وقبل ذلك سيتجول في الغابات السيبيرية.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي قضى الرئيس الروسي وقته متأملًا الطبيعة في محمية جبلية، بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وُلد في 7 أكتوبر عام 1952 في مدينة لينينغراد التي تسمى في الوقت الحالي سان بطرسبورغ.

الجدير بالذكر أن الرئيس بوتين تلقى العديد من الهدايا المثيرة للاهتمام في أعياد ميلاده السابقة؛ حيث أهدي إليه في عيد ميلاده الخمسين عام 2002، تمساح زجاجي، من قِبَل رئيس مولدوفا السابق فلاديمير فورونين، وكان ذلك خلال اجتماع لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في كيشيناو (عاصمة مولدوفا)، وعلق رئيس مولدوفا بالمناسبة قائلًا: إن التمساح هو الحيوان الوحيد الذي "لا يتراجع".

وتلقى بوتين عام 2008 على سبيل المثال، هدية بمناسبة عيد ميلاده عبارة عن شبل نمر من فصيلة نادرة، ولم يكشف عن اسم المُهدِي؛ إلا أن الرئيس الروسي قال إنها الهدية الأكثر أصالة التي تلقاها في حياته.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين روسيا

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بالفيديو.. بوتين يجمع الفطر مع وزير دفاعه عشية يوم عيد ميلاده
سبق

عشية الاحتفال بعيد ميلاده الذي يصادف السابع من أكتوبر تَجَوّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات سيبيريا بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو؛ حيث قضى وقته في تأمل الطبيعة وجمع الفطر.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، الرئيسَ الروسي بين الأحراش السيبيرية، يتأمل الطبيعة البكر ويجمع الفطر؛ فيما قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأخذ شتلة لشجرة توت بري نصحه بوتين بغرسها في حديقة منزله الريفي.

ووفق "روسيا اليوم" تنزّه بوتين في هذه الجولة مشيًا على الأقدام في أحضان الطبيعة السيبيرية في منطقة على ارتفاع 2000 متر.

وعلق "شويغو" في تلك اللحظات بالقول: إن موسكو في حاجة لمثل هذا المناخ وعلى هواء نقي، كما في غابات سيبيريا؛ الأمر الذي أيده الرئيس الروسي قائلًا: "علينا أن نسعى إلى ذلك".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أفاد في وقت سابق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقضي عيد ميلاده مع الأسرة والأقارب، وقبل ذلك سيتجول في الغابات السيبيرية.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي قضى الرئيس الروسي وقته متأملًا الطبيعة في محمية جبلية، بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وُلد في 7 أكتوبر عام 1952 في مدينة لينينغراد التي تسمى في الوقت الحالي سان بطرسبورغ.

الجدير بالذكر أن الرئيس بوتين تلقى العديد من الهدايا المثيرة للاهتمام في أعياد ميلاده السابقة؛ حيث أهدي إليه في عيد ميلاده الخمسين عام 2002، تمساح زجاجي، من قِبَل رئيس مولدوفا السابق فلاديمير فورونين، وكان ذلك خلال اجتماع لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في كيشيناو (عاصمة مولدوفا)، وعلق رئيس مولدوفا بالمناسبة قائلًا: إن التمساح هو الحيوان الوحيد الذي "لا يتراجع".

وتلقى بوتين عام 2008 على سبيل المثال، هدية بمناسبة عيد ميلاده عبارة عن شبل نمر من فصيلة نادرة، ولم يكشف عن اسم المُهدِي؛ إلا أن الرئيس الروسي قال إنها الهدية الأكثر أصالة التي تلقاها في حياته.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:23 AM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
10:06 AM

بالفيديو.. بوتين يجمع الفطر مع وزير دفاعه عشية يوم عيد ميلاده

مقطع تداولته وسائل الإعلام للرئيس الروسي بين الأحراش السيبيرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عشية الاحتفال بعيد ميلاده الذي يصادف السابع من أكتوبر تَجَوّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات سيبيريا بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو؛ حيث قضى وقته في تأمل الطبيعة وجمع الفطر.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، الرئيسَ الروسي بين الأحراش السيبيرية، يتأمل الطبيعة البكر ويجمع الفطر؛ فيما قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأخذ شتلة لشجرة توت بري نصحه بوتين بغرسها في حديقة منزله الريفي.

ووفق "روسيا اليوم" تنزّه بوتين في هذه الجولة مشيًا على الأقدام في أحضان الطبيعة السيبيرية في منطقة على ارتفاع 2000 متر.

وعلق "شويغو" في تلك اللحظات بالقول: إن موسكو في حاجة لمثل هذا المناخ وعلى هواء نقي، كما في غابات سيبيريا؛ الأمر الذي أيده الرئيس الروسي قائلًا: "علينا أن نسعى إلى ذلك".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أفاد في وقت سابق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقضي عيد ميلاده مع الأسرة والأقارب، وقبل ذلك سيتجول في الغابات السيبيرية.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي قضى الرئيس الروسي وقته متأملًا الطبيعة في محمية جبلية، بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وُلد في 7 أكتوبر عام 1952 في مدينة لينينغراد التي تسمى في الوقت الحالي سان بطرسبورغ.

الجدير بالذكر أن الرئيس بوتين تلقى العديد من الهدايا المثيرة للاهتمام في أعياد ميلاده السابقة؛ حيث أهدي إليه في عيد ميلاده الخمسين عام 2002، تمساح زجاجي، من قِبَل رئيس مولدوفا السابق فلاديمير فورونين، وكان ذلك خلال اجتماع لقادة بلدان رابطة الدول المستقلة في كيشيناو (عاصمة مولدوفا)، وعلق رئيس مولدوفا بالمناسبة قائلًا: إن التمساح هو الحيوان الوحيد الذي "لا يتراجع".

وتلقى بوتين عام 2008 على سبيل المثال، هدية بمناسبة عيد ميلاده عبارة عن شبل نمر من فصيلة نادرة، ولم يكشف عن اسم المُهدِي؛ إلا أن الرئيس الروسي قال إنها الهدية الأكثر أصالة التي تلقاها في حياته.

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