صدر الأمر الملكي بترقية النقيب المظلي مساعد بن محمد الملحم، رتبته الجديدة "رائد".
وتلقى "الملحم" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
ترقية النقيب المظلي "مساعد الملحم" إلى "رائد"
صدر الأمر الملكي بترقية النقيب المظلي مساعد بن محمد الملحم، رتبته الجديدة "رائد".
وتلقى "الملحم" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
اعلان
ترقية النقيب المظلي "مساعد الملحم" إلى "رائد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-06
صدر الأمر الملكي بترقية النقيب المظلي مساعد بن محمد الملحم، رتبته الجديدة "رائد".
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:21 PM
ترقية النقيب المظلي "مساعد الملحم" إلى "رائد"
صدر الأمر الملكي بترقية النقيب المظلي مساعد بن محمد الملحم، رتبته الجديدة "رائد".
وتلقى "الملحم" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,877
91 مليار ..
29 يناير
17,308
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,282
53.8 مليار
31 يوليو
42,936
التصادم يصنع المارد
مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات
علي آل شرمة
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة
ماجد البريكان
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش
عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة
غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر
حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا
علي آل شرمة
أنت كفو
مها عبدالله الحقباني