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"غوتيريش" يؤكد أن التضامن العالمي ضروري لإيجاد لقاح لكوفيد -19

قال: الفيروس يشكل أكبر أزمة صحية لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوطنيو غوتيريش على ضرورة التضامن العالمي لضمان وصول كل شخص، في كل مكان إلى اللقاح.

وأشار غوتيريش في رسالة له عبر الفيديو لقمة التحالف الدولي للقاحات "غافي" التي استضافتها المملكة المتحدة اليوم افتراضياً، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، إلى أن فيروس كورونا يشكل أكبر أزمة صحية عامة للجيل لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن.

وأفاد غوتيريش أن اللقاحات تعد أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ لإنقاذها عشرات الملايين من الأرواح سنوياً، وقضائها على الأمراض ومنع تفشيها.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي لقاح يكافح كوفيد-19 يعد منفعة عامة عالمية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفتخر بأنها جزء من الجهد الرامي للوصول إلى تغطية صحية عالمية، معرباً عن التزام الأمم المتحدة بالمرحلة التالية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غوتيريش" يؤكد أن التضامن العالمي ضروري لإيجاد لقاح لكوفيد -19
سبق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوطنيو غوتيريش على ضرورة التضامن العالمي لضمان وصول كل شخص، في كل مكان إلى اللقاح.

وأشار غوتيريش في رسالة له عبر الفيديو لقمة التحالف الدولي للقاحات "غافي" التي استضافتها المملكة المتحدة اليوم افتراضياً، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، إلى أن فيروس كورونا يشكل أكبر أزمة صحية عامة للجيل لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن.

وأفاد غوتيريش أن اللقاحات تعد أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ لإنقاذها عشرات الملايين من الأرواح سنوياً، وقضائها على الأمراض ومنع تفشيها.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي لقاح يكافح كوفيد-19 يعد منفعة عامة عالمية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفتخر بأنها جزء من الجهد الرامي للوصول إلى تغطية صحية عالمية، معرباً عن التزام الأمم المتحدة بالمرحلة التالية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:36 AM

"غوتيريش" يؤكد أن التضامن العالمي ضروري لإيجاد لقاح لكوفيد -19

قال: الفيروس يشكل أكبر أزمة صحية لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوطنيو غوتيريش على ضرورة التضامن العالمي لضمان وصول كل شخص، في كل مكان إلى اللقاح.

وأشار غوتيريش في رسالة له عبر الفيديو لقمة التحالف الدولي للقاحات "غافي" التي استضافتها المملكة المتحدة اليوم افتراضياً، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، إلى أن فيروس كورونا يشكل أكبر أزمة صحية عامة للجيل لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن.

وأفاد غوتيريش أن اللقاحات تعد أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ لإنقاذها عشرات الملايين من الأرواح سنوياً، وقضائها على الأمراض ومنع تفشيها.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي لقاح يكافح كوفيد-19 يعد منفعة عامة عالمية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفتخر بأنها جزء من الجهد الرامي للوصول إلى تغطية صحية عالمية، معرباً عن التزام الأمم المتحدة بالمرحلة التالية.

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