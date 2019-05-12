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"الصحة العالمية": لدينا علاجات تحد من شراسة "كورونا"

تركز على معرفة المزيد عن 4 أو 5 منها

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن بعض العلاجات تحد فيما يبدو من شراسة أو فترة الإصابة بمرض "كوفيد-19" التنفسي، وأنها تركز على معرفة المزيد بشأن أربعة أو خمسة من أبرز سبل العلاج الواعدة.

وذكرت المتحدثة مارجريت هاريس في مؤتمر افتراضي، أن المنظمة لديها بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدًا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لديها شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت "هاريس": "النتائج تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدًا من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك“.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": لدينا علاجات تحد من شراسة "كورونا"
سبق

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن بعض العلاجات تحد فيما يبدو من شراسة أو فترة الإصابة بمرض "كوفيد-19" التنفسي، وأنها تركز على معرفة المزيد بشأن أربعة أو خمسة من أبرز سبل العلاج الواعدة.

وذكرت المتحدثة مارجريت هاريس في مؤتمر افتراضي، أن المنظمة لديها بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدًا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لديها شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت "هاريس": "النتائج تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدًا من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك“.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
06:09 PM

"الصحة العالمية": لدينا علاجات تحد من شراسة "كورونا"

تركز على معرفة المزيد عن 4 أو 5 منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن بعض العلاجات تحد فيما يبدو من شراسة أو فترة الإصابة بمرض "كوفيد-19" التنفسي، وأنها تركز على معرفة المزيد بشأن أربعة أو خمسة من أبرز سبل العلاج الواعدة.

وذكرت المتحدثة مارجريت هاريس في مؤتمر افتراضي، أن المنظمة لديها بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدًا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لديها شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت "هاريس": "النتائج تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدًا من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك“.

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