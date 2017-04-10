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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

صحة الشمالية: خروج  63 حالة من الحجر الصحي

بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائها

أعلنت صحة الحدود الشمالية خروج 63 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعدما تحولت نتائج تحاليلها من

إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وقال المستشار الإعلامي بصحة الحدود الشمالية فهد طويرش العنزي لـ"سبق": تم حصر جميع المخالطين وتقديم جميع الخدمات لهم، بمتابعة أمير المنطقة، ومدير صحة الشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمنطقة عرعر، وتم حصر جميع المخالطين للحالة المؤكدة.

صحة الحدود الشمالية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة الشمالية: خروج  63 حالة من الحجر الصحي
سبق

أعلنت صحة الحدود الشمالية خروج 63 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعدما تحولت نتائج تحاليلها من

إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وقال المستشار الإعلامي بصحة الحدود الشمالية فهد طويرش العنزي لـ"سبق": تم حصر جميع المخالطين وتقديم جميع الخدمات لهم، بمتابعة أمير المنطقة، ومدير صحة الشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمنطقة عرعر، وتم حصر جميع المخالطين للحالة المؤكدة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:30 PM

صحة الشمالية: خروج  63 حالة من الحجر الصحي

بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائها

A A A
بندر الدغمي - عرعر
2
2,313

أعلنت صحة الحدود الشمالية خروج 63 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعدما تحولت نتائج تحاليلها من

إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وقال المستشار الإعلامي بصحة الحدود الشمالية فهد طويرش العنزي لـ"سبق": تم حصر جميع المخالطين وتقديم جميع الخدمات لهم، بمتابعة أمير المنطقة، ومدير صحة الشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمنطقة عرعر، وتم حصر جميع المخالطين للحالة المؤكدة.

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