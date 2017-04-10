صحة الشمالية: خروج 63 حالة من الحجر الصحي

بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائها

أعلنت صحة الحدود الشمالية خروج 63 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعدما تحولت نتائج تحاليلها من

إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وقال المستشار الإعلامي بصحة الحدود الشمالية فهد طويرش العنزي لـ"سبق": تم حصر جميع المخالطين وتقديم جميع الخدمات لهم، بمتابعة أمير المنطقة، ومدير صحة الشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمنطقة عرعر، وتم حصر جميع المخالطين للحالة المؤكدة.