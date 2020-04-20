ناقش مجلس النيابة العامة، في اجتماعه المنعقد اليوم عن بُعد، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفي ضوء التعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن. كما ناقش المجلس اتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية في ضوء تعميمي النائب العام رقم (49183/س) وتاريخ 20-7-1441هـ، ورقم (4076) وتاريخ 29-7-1441هـ، كما تم مناقشة الكثير من المواضيع التي تخص العمل العدلي النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأُصدر بشأنها القرارات اللازمة. وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات جائحة كورونا، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية أثبتت كفاءتها وجدارتها في احتواء الأزمة وتخفيف آثارها.

مجلس النيابة العامة يناقش آلية ممارسته لأعماله في ظل "جائحة كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-20 ناقش مجلس النيابة العامة، في اجتماعه المنعقد اليوم عن بُعد، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفي ضوء التعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن.



كما ناقش المجلس اتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية في ضوء تعميمي النائب العام رقم (49183/س) وتاريخ 20-7-1441هـ، ورقم (4076) وتاريخ 29-7-1441هـ، كما تم مناقشة الكثير من المواضيع التي تخص العمل العدلي النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأُصدر بشأنها القرارات اللازمة.



وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات جائحة كورونا، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية أثبتت كفاءتها وجدارتها في احتواء الأزمة وتخفيف آثارها.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 07:45 PM

مجلس النيابة العامة يناقش آلية ممارسته لأعماله في ظل "جائحة كورونا" عقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية وأصدر عدداً من القرارات





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ناقش مجلس النيابة العامة، في اجتماعه المنعقد اليوم عن بُعد، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفي ضوء التعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن.



كما ناقش المجلس اتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية في ضوء تعميمي النائب العام رقم (49183/س) وتاريخ 20-7-1441هـ، ورقم (4076) وتاريخ 29-7-1441هـ، كما تم مناقشة الكثير من المواضيع التي تخص العمل العدلي النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأُصدر بشأنها القرارات اللازمة.



وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات جائحة كورونا، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية أثبتت كفاءتها وجدارتها في احتواء الأزمة وتخفيف آثارها.