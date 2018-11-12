بلدي العاصمة المقدسة يستضيف مجالس القطيف وجازان وأبوعريش وجلاجل

للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب

استقبل المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة، صباح اليوم، وفداً من مجلس بلدي منطقة جازان والقطيف وأبوعريش وجلاجل؛ للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس البلدي، قدم خلالها كل الشكر والتقدير للمجالس الزائرة كافة، وعبر عن اعتزازه بأعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة للاستضافة.

وقدم مستور بن مبارك المطرفي عرضاً مرئياً عن المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة وأهم إنجازاته خلال الدورة الثالثة، إضافة إلى أهم القرارات والمبادرات والمجالات التي تميز بها مجلس بلدي مكة، واللقاءات التي نظمها المجلس مع المواطنين، والزيارات المشتركة بين المجلس وأمانة العاصمة المقدسة إلى بعض المناطق والأحياء والقرى ذات الحاجة والاهتمام.

حضر اللقاء أمين العاصمة المقدسة، والذي سلط الضوء خلال كلمته على التحديات التي تواجهها أمانة العاصمة المقدسة لقربها من الحرم المكي الشريف، وهي: المشاعر المقدسة، والحرم المكي، وعدد المعتمرين والحجاج الذين يحتاجون إلى اهتمام ورعاية في المجلات الصحية البيئية المتعلقة بالخدمات البلدية.

بعد ذلك قدّم رئيس مجلس جازان عرضاً عن تجارب وخبرات المجلس البلدي في جازان رغم الخدمات التي قدّمها المجلس في جازان للمواطنين ولاقت رضاهم.

بعد ذلك قدّم مجلس بلدي القطيف عرضاً استعرض النشاطات والبرامج التي تلمّست احتياجات المواطنين في منطقة القطيف، كما تشرف الجميع بالاستماع لكلمة وعرض تقديمي من رئيس مجلس بلدي جلاجل، التابعة لمحافظة المجمعة التابعة لمدينة الرياض.

كما تم تقديم عرض تقديمي من مجلس بلدي "أبوعريش" لخّص أهم الإيجابيات والمعوقات والتحديات التي تشترك فيها المجالس البلدية كافة. وشهد اللقاء العديد من المداخلات والنقاشات والاستفسارات والتوصيات التي كان لها دور في إثراء هذه الزيارة وتحقيق أهدافها.