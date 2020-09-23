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أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 41.72 دولار للبرميل

محللون: إجراءات العزل العام في أوروبا ستكون لها تأثير محدود في الطلب

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، أمس الثلاثاء، قبيل أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لتسجّل تعافياً متواضعاً من خسائر الجلسة السابقة التي قادتها قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا ومناطق أخرى.

وقال محللون إن تجديد إجراءات العزل العام في أوروبا سيكون له تأثير محدود في الطلب على الوقود، وهو ما قد يمنع مبيعات واسعة في أسواق النفط.

وتحركت السوق في نطاق ضيق معظم الصيف، بينما لا تزال دول رئيسة منتجة للنفط تكبح الإمدادات، وذلك بحسب رويترز.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 28 سنتاً؛ لتبلغ عند التسوية 41.72 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 29 سنتاً إلى 39.60 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 41.72 دولار للبرميل
سبق

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، أمس الثلاثاء، قبيل أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لتسجّل تعافياً متواضعاً من خسائر الجلسة السابقة التي قادتها قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا ومناطق أخرى.

وقال محللون إن تجديد إجراءات العزل العام في أوروبا سيكون له تأثير محدود في الطلب على الوقود، وهو ما قد يمنع مبيعات واسعة في أسواق النفط.

وتحركت السوق في نطاق ضيق معظم الصيف، بينما لا تزال دول رئيسة منتجة للنفط تكبح الإمدادات، وذلك بحسب رويترز.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 28 سنتاً؛ لتبلغ عند التسوية 41.72 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 29 سنتاً إلى 39.60 دولار للبرميل.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
08:31 AM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:39 AM

أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 41.72 دولار للبرميل

محللون: إجراءات العزل العام في أوروبا ستكون لها تأثير محدود في الطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، أمس الثلاثاء، قبيل أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لتسجّل تعافياً متواضعاً من خسائر الجلسة السابقة التي قادتها قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا ومناطق أخرى.

وقال محللون إن تجديد إجراءات العزل العام في أوروبا سيكون له تأثير محدود في الطلب على الوقود، وهو ما قد يمنع مبيعات واسعة في أسواق النفط.

وتحركت السوق في نطاق ضيق معظم الصيف، بينما لا تزال دول رئيسة منتجة للنفط تكبح الإمدادات، وذلك بحسب رويترز.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 28 سنتاً؛ لتبلغ عند التسوية 41.72 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 29 سنتاً إلى 39.60 دولار للبرميل.

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