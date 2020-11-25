صدور أول حكم في جريمة بيئية.. أحكام بالسجن لملوثي البيئة

أُعلِن، اليوم، عن صدور أول حكم في جريمة بيئية، بعد أن استكملت النيابة العامة إجراءاتها.

وتمثلت الجريمة في ارتكاب أفعال مُجرَّمة تسببت في تلويث البيئة.

واشتملت العقوبات على السجن وإلزام المتهمين بإزالة الأضرار البيئية، إضافةً إلى مصادرة الوسائل المستخدمة.