صدور أول حكم في جريمة بيئية.. أحكام بالسجن لملوثي البيئة
أُعلِن، اليوم، عن صدور أول حكم في جريمة بيئية، بعد أن استكملت النيابة العامة إجراءاتها.
وتمثلت الجريمة في ارتكاب أفعال مُجرَّمة تسببت في تلويث البيئة.
واشتملت العقوبات على السجن وإلزام المتهمين بإزالة الأضرار البيئية، إضافةً إلى مصادرة الوسائل المستخدمة.
صدور أول حكم في جريمة بيئية.. أحكام بالسجن لملوثي البيئة
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-11-25
أُعلِن، اليوم، عن صدور أول حكم في جريمة بيئية، بعد أن استكملت النيابة العامة إجراءاتها.
وتمثلت الجريمة في ارتكاب أفعال مُجرَّمة تسببت في تلويث البيئة.
واشتملت العقوبات على السجن وإلزام المتهمين بإزالة الأضرار البيئية، إضافةً إلى مصادرة الوسائل المستخدمة.
25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
02:32 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
02:28 PM
صدور أول حكم في جريمة بيئية.. أحكام بالسجن لملوثي البيئة
أُعلِن، اليوم، عن صدور أول حكم في جريمة بيئية، بعد أن استكملت النيابة العامة إجراءاتها.
وتمثلت الجريمة في ارتكاب أفعال مُجرَّمة تسببت في تلويث البيئة.
واشتملت العقوبات على السجن وإلزام المتهمين بإزالة الأضرار البيئية، إضافةً إلى مصادرة الوسائل المستخدمة.