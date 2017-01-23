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قضية أبناء قبيلة الغفران تلاحق ظلم النظام القطري أمام الأمم المتحدة

مسؤول الدوحة عجز عن الإجابة على أسئلة عدد منهم بشأن سحب الجنسية

لم يتمكن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية؛ من الإجابة عن أسئلة عدد من أبناء قبيلة الغفران بشأن سحب الجنسية منهم.

وبحسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية: فقد واجه المري أسئلة متلاحقة من عدد من أبناء قبيلة الغفران، من بينهم حمد العرك الغبراني الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، بالرغم من حمل أجداده للجنسية القطرية.

وقال الغبراني: "كما ترون! هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئًا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية".

وقد حاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة عن السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية. ومع ذلك اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قضية أبناء قبيلة الغفران تلاحق ظلم النظام القطري أمام الأمم المتحدة
سبق

لم يتمكن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية؛ من الإجابة عن أسئلة عدد من أبناء قبيلة الغفران بشأن سحب الجنسية منهم.

وبحسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية: فقد واجه المري أسئلة متلاحقة من عدد من أبناء قبيلة الغفران، من بينهم حمد العرك الغبراني الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، بالرغم من حمل أجداده للجنسية القطرية.

وقال الغبراني: "كما ترون! هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئًا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية".

وقد حاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة عن السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية. ومع ذلك اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
07:59 PM

قضية أبناء قبيلة الغفران تلاحق ظلم النظام القطري أمام الأمم المتحدة

مسؤول الدوحة عجز عن الإجابة على أسئلة عدد منهم بشأن سحب الجنسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم يتمكن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية؛ من الإجابة عن أسئلة عدد من أبناء قبيلة الغفران بشأن سحب الجنسية منهم.

وبحسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية: فقد واجه المري أسئلة متلاحقة من عدد من أبناء قبيلة الغفران، من بينهم حمد العرك الغبراني الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، بالرغم من حمل أجداده للجنسية القطرية.

وقال الغبراني: "كما ترون! هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئًا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية".

وقد حاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة عن السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية. ومع ذلك اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.

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