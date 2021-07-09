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معهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجّل 949 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 949؛ ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و734468 حالة.

كما سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 91190 حالة.

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معهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجّل 949 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة
سبق

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 949؛ ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و734468 حالة.

كما سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 91190 حالة.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:33 PM

معهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجّل 949 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 949؛ ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و734468 حالة.

كما سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 91190 حالة.

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