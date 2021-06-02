"عزيزية مكة".. إغلاق 6 منشآت خالفت تجديد رخص البلدية

خلال جولات البلدية وطبقت الأنظمة بحق المخالفين والمتهاونين

أسفرت جولات رقابية قامت بها بلدية العزيزية بمكة المكرمة عن إغلاق 6 منشآت تجارية؛ لعدم تجديد التراخيص البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين والمتهاونين باللوائح والتعليمات.

جاء ذلك ضمن 223 جولة رقابية نفّذتها على المنشآت التجارية، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على كل الأنشطة، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.