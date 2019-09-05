النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4  آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية يترقبون خطة التوظيف نهاية الأسبوع

بعد 4 أشهر من الانتظار واجتيازهم البرنامج التدريبي الموضوع كشرط للتعيين

يترقب نهاية هذا الأسبوع نحو 4 آلاف خريج وخريجة من حملة الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي والذي وضع كشرط للتعيين إعلان خطة التوظيف.

وكشف عدد من الخريجين أن إعلان خطة التوظيف طال انتظاره بعد مرور أربعة أشهر من التجاهل، مؤكدين أنهم التقوا يوم الثلاثاء أول أمس بمدير التدريب والابتعاث بوزارة الصحة، ووعدهم بأنه خلال يومين سوف يتم الإعلان عن خطة زمنية موضح بها مواعيد المفاضلة والمباشرة للعمل.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤- ٩- ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت وقالوا "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لـمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل.

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.


وبعثت "سبق" باستفسار يوم 27 من أغسطس الماضي إلى وزارة الصحة حول الموضوع حيث وعدت بالتوضيح غير أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير رغم رسائل التذكير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4  آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية يترقبون خطة التوظيف نهاية الأسبوع
سبق

يترقب نهاية هذا الأسبوع نحو 4 آلاف خريج وخريجة من حملة الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي والذي وضع كشرط للتعيين إعلان خطة التوظيف.

وكشف عدد من الخريجين أن إعلان خطة التوظيف طال انتظاره بعد مرور أربعة أشهر من التجاهل، مؤكدين أنهم التقوا يوم الثلاثاء أول أمس بمدير التدريب والابتعاث بوزارة الصحة، ووعدهم بأنه خلال يومين سوف يتم الإعلان عن خطة زمنية موضح بها مواعيد المفاضلة والمباشرة للعمل.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤- ٩- ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت وقالوا "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لـمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل.

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.


وبعثت "سبق" باستفسار يوم 27 من أغسطس الماضي إلى وزارة الصحة حول الموضوع حيث وعدت بالتوضيح غير أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير رغم رسائل التذكير.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
01:02 AM

4  آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية يترقبون خطة التوظيف نهاية الأسبوع

بعد 4 أشهر من الانتظار واجتيازهم البرنامج التدريبي الموضوع كشرط للتعيين

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
1,594

يترقب نهاية هذا الأسبوع نحو 4 آلاف خريج وخريجة من حملة الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي والذي وضع كشرط للتعيين إعلان خطة التوظيف.

وكشف عدد من الخريجين أن إعلان خطة التوظيف طال انتظاره بعد مرور أربعة أشهر من التجاهل، مؤكدين أنهم التقوا يوم الثلاثاء أول أمس بمدير التدريب والابتعاث بوزارة الصحة، ووعدهم بأنه خلال يومين سوف يتم الإعلان عن خطة زمنية موضح بها مواعيد المفاضلة والمباشرة للعمل.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤- ٩- ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت وقالوا "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لـمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل.

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.


وبعثت "سبق" باستفسار يوم 27 من أغسطس الماضي إلى وزارة الصحة حول الموضوع حيث وعدت بالتوضيح غير أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير رغم رسائل التذكير.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,913
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,461
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,383
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,766

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة