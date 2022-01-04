أقدم لاعب كرة سلة في العالم.. "سعودي"

تُوِّج في جميع الفئات العمرية ومحليًّا ودوليًّا

في سن الـ51 و335 يومًا فاز أسطورة كرة السلة السعودي "عبدالمحسن المولد" بلقب "أقدم لاعب كرة سلة محترف في العالم"، وذلك بعد اعتزاله في مايو 2015 عندما شارك في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، وحقق لقبه الأخير مع ناديه "أحد".

ودخل "عبدالمحسن خلف" (57 عامًا) قبل سنوات عدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أقدم لاعب كرة سلة محترف في العالم، بعد أن أمضى ما يزيد على 36 عامًا في لعب كرة السلة بين عامَيْ 1979 و2015، قضاها جميعها في نادي أُحد بالمدينة المنورة.

بطولات خلف

وتُوج "عبدالمحسن خلف" في جميع الفئات العمرية، بدءًا من أول دوري للناشئين على مستوى السعودية عام 1979، نال فيها المركز الثالث، وفي درجة الشباب حقق ثلاث بطولات في منطقة المدينة المنورة، وفي فئة الأولمبي تُوّج ببطولة واحدة.

وعندما تم تصعيده سريعًا للفريق الأول فتح خزانته لاحتواء 15 بطولة للدوري الممتاز، و14 بطولة كأس، وثلاث بطولات نخبة، وأربع بطولات خليج، والمركز الثالث في البطولة العربية للمنتخبات في لبنان.

ودوليًّا، التحق بالمنتخب السعودي عام 1986 لأول مرة وعمره 20 عامًا قبل اعتزاله اللعب الدولي عام 2005، وحصد بطولة كأس الخليج، وبطولة الملك عبدالله الدولية في الأردن، وبطولة الشرطة العربية، وحصد المركز الثالث في بطولة آسيا.

أفضل لاعب سعودي "6 مرات"

وعلى المستوى الفردي لُقب بـ"أفضل لاعب سعودي" 6 مرات، كما نال وسام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة لمساهمته في تطوير اللعبة، وتم تكريمه من الاتحاد العُماني بوصفه أكبر وأقدم لاعب مشارك في كأس الخليج عام 2013، وتم تكريمه من الاتحاد العربي في 2014 في الرباط للسبب ذاته.

وفي بطولة النخبة التي أُقيمت في السعودية عام 2004 حصل على كأس هداف البطولة وهداف الثلاثيات، وأفضل لاعب سعودي في البطولة، وأفضل لاعب عمومًا في البطولة، وأفضل لاعب في النهائي. واختتم ذلك العام الأبرز له بالحصول على كأس اللاعب المثالي في بطولة الشرطة العربية في الرياض.