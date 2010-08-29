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بالفيديو.. شاهد ما حدث لطفل سوري سقط من بناية مرتفعة

في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا

فيما وصف بـ"المعجزة"، كشف مقطع فيديو عن نجاة طفل سوري في تركيا عقب سقوطه من نافذة بناية ليقع في حضن شاب كان يجلس أسفل النافذة دون أن يصاب أيٌّ منهما.

وحسب موقع "CNN" بالعربية: جاء ذلك في مقطع فيديو من كاميرا مراقبة نشرته قناة "TRT" التركية على صفحتها الرسمية بتويتر؛ حيث وصفت ما حصل بـ"المعجزة".

وقالت "TRT": سقط طفل سوري من بناء مرتفع ونجا بأعجوبة من موت محقّق بسبب سقوطه على شاب كان يجلس أسفل البناية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ويظهر في مقطع الفيديو جلوس شخص مع آخرين حول طاولة، فيما بدا أنه مقهى، قبل لحظات من سقوط الطفل الذي استقرّ في حضنه قبل أن يسقط الاثنان على الأرض، وقد أصيب الموجودون بالفزع، لكنهم هرعوا لمساعدة الطفل والشاب، ليقف الشخص بعدها بصورة يظهر فيها مصدومًا في حين تحرك الطفل وجلس.

طفل سوري تركيا

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بالفيديو.. شاهد ما حدث لطفل سوري سقط من بناية مرتفعة
سبق

فيما وصف بـ"المعجزة"، كشف مقطع فيديو عن نجاة طفل سوري في تركيا عقب سقوطه من نافذة بناية ليقع في حضن شاب كان يجلس أسفل النافذة دون أن يصاب أيٌّ منهما.

وحسب موقع "CNN" بالعربية: جاء ذلك في مقطع فيديو من كاميرا مراقبة نشرته قناة "TRT" التركية على صفحتها الرسمية بتويتر؛ حيث وصفت ما حصل بـ"المعجزة".

وقالت "TRT": سقط طفل سوري من بناء مرتفع ونجا بأعجوبة من موت محقّق بسبب سقوطه على شاب كان يجلس أسفل البناية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ويظهر في مقطع الفيديو جلوس شخص مع آخرين حول طاولة، فيما بدا أنه مقهى، قبل لحظات من سقوط الطفل الذي استقرّ في حضنه قبل أن يسقط الاثنان على الأرض، وقد أصيب الموجودون بالفزع، لكنهم هرعوا لمساعدة الطفل والشاب، ليقف الشخص بعدها بصورة يظهر فيها مصدومًا في حين تحرك الطفل وجلس.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:44 PM

بالفيديو.. شاهد ما حدث لطفل سوري سقط من بناية مرتفعة

في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
11,016

فيما وصف بـ"المعجزة"، كشف مقطع فيديو عن نجاة طفل سوري في تركيا عقب سقوطه من نافذة بناية ليقع في حضن شاب كان يجلس أسفل النافذة دون أن يصاب أيٌّ منهما.

وحسب موقع "CNN" بالعربية: جاء ذلك في مقطع فيديو من كاميرا مراقبة نشرته قناة "TRT" التركية على صفحتها الرسمية بتويتر؛ حيث وصفت ما حصل بـ"المعجزة".

وقالت "TRT": سقط طفل سوري من بناء مرتفع ونجا بأعجوبة من موت محقّق بسبب سقوطه على شاب كان يجلس أسفل البناية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ويظهر في مقطع الفيديو جلوس شخص مع آخرين حول طاولة، فيما بدا أنه مقهى، قبل لحظات من سقوط الطفل الذي استقرّ في حضنه قبل أن يسقط الاثنان على الأرض، وقد أصيب الموجودون بالفزع، لكنهم هرعوا لمساعدة الطفل والشاب، ليقف الشخص بعدها بصورة يظهر فيها مصدومًا في حين تحرك الطفل وجلس.

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