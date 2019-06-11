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جازان.. لجنة لحصر أضرار 3 منازل غمرتها مياه الأمطار بمركز الشقيق

"القحطاني" لـ"سبق": وجَّهنا بمعالجة الوضع بما يضمن عدم تكرار ما حدث

أكد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني لـ"سبق" أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية؛ وذلك لحصر الأضرار التي لحقت بثلاثة منازل بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بعد أن غمرتها مياه الأمطار مؤخرًا.

وقال القحطاني إن انخفاض بعض المنازل في الأحياء القديمة عن مستوى الشوارع أدى لتضررها، ودخول المياه إليها. مؤكدًا أنه وجَّه البلدية بسرعة معالجة وضع التصريف بتلك الأحياء بما يضمن عدم تكرار ما حدث.

وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة من جهات عدة، بينها الدفاع المدني والمالية والبلدية والمحافظة؛ وذلك لحصر الأضرار تمهيدًا لتعويض المتضررين.

من جهته، قال رئيس بلدية الشقيق، المهندس غصاب بن نايف العتيبي، إن المنازل المتضررة ثلاثة منازل في قرية الراجحية. مرجعًا السبب إلى انخفاض منسوبها عن منسوب الشارع.

وأضاف بأن الحي مزوَّد بشبكة تصريف ومضخة، تعمل على تجميع المياه، إلا أن زيادة معدل الهطول المطري وانخفاض منسوب المنازل عن الشوارع المحيطة بها أدَّيا لدخول المياه إليها.

وأكد مباشرة الحالة في حينها، ودعم الموقف بمواتير شفط وعمال البلدية، كما جرى سحب المياه منها. مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بتقدير الأضرار ستقف الخميس المقبل على تلك المنازل لتعويض أصحابها، ووضع الحلول اللازمة لتفادي تلك الإشكالية مستقبلاً.

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جازان.. لجنة لحصر أضرار 3 منازل غمرتها مياه الأمطار بمركز الشقيق
سبق

أكد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني لـ"سبق" أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية؛ وذلك لحصر الأضرار التي لحقت بثلاثة منازل بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بعد أن غمرتها مياه الأمطار مؤخرًا.

وقال القحطاني إن انخفاض بعض المنازل في الأحياء القديمة عن مستوى الشوارع أدى لتضررها، ودخول المياه إليها. مؤكدًا أنه وجَّه البلدية بسرعة معالجة وضع التصريف بتلك الأحياء بما يضمن عدم تكرار ما حدث.

وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة من جهات عدة، بينها الدفاع المدني والمالية والبلدية والمحافظة؛ وذلك لحصر الأضرار تمهيدًا لتعويض المتضررين.

من جهته، قال رئيس بلدية الشقيق، المهندس غصاب بن نايف العتيبي، إن المنازل المتضررة ثلاثة منازل في قرية الراجحية. مرجعًا السبب إلى انخفاض منسوبها عن منسوب الشارع.

وأضاف بأن الحي مزوَّد بشبكة تصريف ومضخة، تعمل على تجميع المياه، إلا أن زيادة معدل الهطول المطري وانخفاض منسوب المنازل عن الشوارع المحيطة بها أدَّيا لدخول المياه إليها.

وأكد مباشرة الحالة في حينها، ودعم الموقف بمواتير شفط وعمال البلدية، كما جرى سحب المياه منها. مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بتقدير الأضرار ستقف الخميس المقبل على تلك المنازل لتعويض أصحابها، ووضع الحلول اللازمة لتفادي تلك الإشكالية مستقبلاً.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:41 PM

جازان.. لجنة لحصر أضرار 3 منازل غمرتها مياه الأمطار بمركز الشقيق

"القحطاني" لـ"سبق": وجَّهنا بمعالجة الوضع بما يضمن عدم تكرار ما حدث

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محمد طيران - جازان
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أكد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني لـ"سبق" أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية؛ وذلك لحصر الأضرار التي لحقت بثلاثة منازل بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بعد أن غمرتها مياه الأمطار مؤخرًا.

وقال القحطاني إن انخفاض بعض المنازل في الأحياء القديمة عن مستوى الشوارع أدى لتضررها، ودخول المياه إليها. مؤكدًا أنه وجَّه البلدية بسرعة معالجة وضع التصريف بتلك الأحياء بما يضمن عدم تكرار ما حدث.

وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة من جهات عدة، بينها الدفاع المدني والمالية والبلدية والمحافظة؛ وذلك لحصر الأضرار تمهيدًا لتعويض المتضررين.

من جهته، قال رئيس بلدية الشقيق، المهندس غصاب بن نايف العتيبي، إن المنازل المتضررة ثلاثة منازل في قرية الراجحية. مرجعًا السبب إلى انخفاض منسوبها عن منسوب الشارع.

وأضاف بأن الحي مزوَّد بشبكة تصريف ومضخة، تعمل على تجميع المياه، إلا أن زيادة معدل الهطول المطري وانخفاض منسوب المنازل عن الشوارع المحيطة بها أدَّيا لدخول المياه إليها.

وأكد مباشرة الحالة في حينها، ودعم الموقف بمواتير شفط وعمال البلدية، كما جرى سحب المياه منها. مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بتقدير الأضرار ستقف الخميس المقبل على تلك المنازل لتعويض أصحابها، ووضع الحلول اللازمة لتفادي تلك الإشكالية مستقبلاً.

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