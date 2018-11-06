انتصارات متتابعة للشرعية.. و"الحوثي" يفر في أول أيام العقوبات على إيران

سقوط 30 قتيلاً من المليشيا المتمردة في معركة تحرير التباب السود والقرى المحاذية

حققت قوات الشرعية اليمنية المسنودة بالتحالف الذي تقوده المملكة تقدماً كبيراً خلال أول أيام تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

يأتي هذا في تطور يكشف مجدداً، ويؤكد على الأدلة السابقة، بضلوع إيران في دعم الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية وتدمير الدولة اليمنية بدعمها بالسلاح والخبراء الذي يوجدون على أرض الميدان.

ووفقاً للمعلومات الواردة من اليمن فقد سقط نحو 30 قتيلاً من صفوف المليشيا المتمردة في معركة تحرير التباب السود والقرى المحاذية لمثلث عاهم، الواقع ما بين حرض والحديدة، بينهم القيادي أبو الفضل، فيما تم أسر 12 عنصراً خلال تلك المعركة، وكان من بينهم جريحان تم نقلهما لأحد مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

وحررت القوات مناطق مورية والقفل، وصولاً إلى مثلث عاهم، إضافةً إلى مناطق التنابكة، والقوابعة، والسوالمة، والمشايبة، والتباب السود وعدد من المواقع الاستراتيجية في حرض.

وفي الحديدة حررت القوات العديد من الموقع، وسيطرت على عدة مداخل للمدينة، فيما نجحت في طي كيلوات المعركة لصالحها باتجاه الميناء إذا أشارت المعلومات المنشورة، اليوم، أنه تبقّى 5 كلم على ميناء الحديدة الذي كان مدخل المهربات الإيرانية للحوثيين، فيما حررت القوات مواقع استراتيجية في الملاجم والمتون ورازح وصعدة وغيرها من الجبهات المتبقية.

وهرب قادة حوثيون وميدانيون من الحديدة، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته حتى هذه الساعة قوات التحالف في العديد من المناطق.

ويشار إلى أنه سبق وأن عثرت قوات تحالف دعم الشرعية على عدد كبير من الملابس النسائية في عدة مناطق، وفي المواقع التي تتمركز بها الجماعة الإرهابية المتمردة، والتي كانت تستخدمها، وما زالت، أثناء حربها الغاشمة ضد اليمنيين ليهرب القيادات مرتدين تلك الملابس.

في سياق متصل، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة له: في اليوم الأول من العقوبات ضد إيران، التحالف بقيادة المملكة والجيش اليمني يحققون انتصارات في جميع الجبهات، والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهرب أو تستسلم والشعب اليمني يرحب بالأبطال لاستعادة دولتهم وأمنهم.