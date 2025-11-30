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غداً .. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

على أرضية ميدان السيح للهجن بالأحساء

تنطلق غداً الأربعاء منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن - ثالث كؤوس موسم الاتحاد السعودي للهجن 2021-2022 -، وذلك على أرضية ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.

وتتجه أنظار محبي وعشاق هذه الرياضة لمتابعة انطلاقة كأس وزارة الرياضة للهجن، الذي يستمر لمدة 7 أيام بـ118 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحاً و70 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون.

وستكون الانطلاقة يوم غدٍ بـ36 شوطاً لسنّ الحقايق، على مسافة 4 كلم وفترتين، صباحية تحتوي على 26 شوطاً عاماً، وعشرة أشواط في الفترة المسائية منها 4 أشواط للرموز و6 أشواط مفتوحة.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق؛ حيث بدأت يوم الأحد الماضي عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين وتستمر حتى الخامس من ديسمبر، وسيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً .. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن
سبق

تنطلق غداً الأربعاء منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن - ثالث كؤوس موسم الاتحاد السعودي للهجن 2021-2022 -، وذلك على أرضية ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.

وتتجه أنظار محبي وعشاق هذه الرياضة لمتابعة انطلاقة كأس وزارة الرياضة للهجن، الذي يستمر لمدة 7 أيام بـ118 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحاً و70 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون.

وستكون الانطلاقة يوم غدٍ بـ36 شوطاً لسنّ الحقايق، على مسافة 4 كلم وفترتين، صباحية تحتوي على 26 شوطاً عاماً، وعشرة أشواط في الفترة المسائية منها 4 أشواط للرموز و6 أشواط مفتوحة.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق؛ حيث بدأت يوم الأحد الماضي عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين وتستمر حتى الخامس من ديسمبر، وسيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:01 PM

غداً .. انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

على أرضية ميدان السيح للهجن بالأحساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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تنطلق غداً الأربعاء منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن - ثالث كؤوس موسم الاتحاد السعودي للهجن 2021-2022 -، وذلك على أرضية ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.

وتتجه أنظار محبي وعشاق هذه الرياضة لمتابعة انطلاقة كأس وزارة الرياضة للهجن، الذي يستمر لمدة 7 أيام بـ118 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحاً و70 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون.

وستكون الانطلاقة يوم غدٍ بـ36 شوطاً لسنّ الحقايق، على مسافة 4 كلم وفترتين، صباحية تحتوي على 26 شوطاً عاماً، وعشرة أشواط في الفترة المسائية منها 4 أشواط للرموز و6 أشواط مفتوحة.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق؛ حيث بدأت يوم الأحد الماضي عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين وتستمر حتى الخامس من ديسمبر، وسيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

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