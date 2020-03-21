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مدير "تعليم تبوك": كلمة الملك أكدت حرص ورعاية القيادة الحكيمة

اتسمت بالتلاحم والعمل الجاد لتجاوز أزمة جائحة "كورونا"

نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بمضامين الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين فيما يخص وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- جاءت في وقت يشهد العالم فيه أجمع مرحلة صعبة بعد جائحة "كورونا" التي سنتجاوزها بإذن الله وتوفيقه، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على صحة من يعيش في هذا الوطن المبارك.

وبيّن مدير التعليم أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتسمت بالتلاحم والصبر والتكاتف والتضامن والاحتساب واستمرارية العمل الجاد، وتثمين جهود الصحة وسائر القطاعات الحكومية.

ودعا مدير التعليم في ختام حديثه الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينفع بالجهود الحثيثة لتجاوز هذه الجائحة بعون الله وتوفيقه، وأن يحفظ الوطن ومواطنيه والأمة الإسلامية جمعاء.

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مدير "تعليم تبوك": كلمة الملك أكدت حرص ورعاية القيادة الحكيمة
سبق

نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بمضامين الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين فيما يخص وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- جاءت في وقت يشهد العالم فيه أجمع مرحلة صعبة بعد جائحة "كورونا" التي سنتجاوزها بإذن الله وتوفيقه، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على صحة من يعيش في هذا الوطن المبارك.

وبيّن مدير التعليم أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتسمت بالتلاحم والصبر والتكاتف والتضامن والاحتساب واستمرارية العمل الجاد، وتثمين جهود الصحة وسائر القطاعات الحكومية.

ودعا مدير التعليم في ختام حديثه الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينفع بالجهود الحثيثة لتجاوز هذه الجائحة بعون الله وتوفيقه، وأن يحفظ الوطن ومواطنيه والأمة الإسلامية جمعاء.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
04:56 PM

مدير "تعليم تبوك": كلمة الملك أكدت حرص ورعاية القيادة الحكيمة

اتسمت بالتلاحم والعمل الجاد لتجاوز أزمة جائحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بمضامين الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين فيما يخص وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- جاءت في وقت يشهد العالم فيه أجمع مرحلة صعبة بعد جائحة "كورونا" التي سنتجاوزها بإذن الله وتوفيقه، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على صحة من يعيش في هذا الوطن المبارك.

وبيّن مدير التعليم أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتسمت بالتلاحم والصبر والتكاتف والتضامن والاحتساب واستمرارية العمل الجاد، وتثمين جهود الصحة وسائر القطاعات الحكومية.

ودعا مدير التعليم في ختام حديثه الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينفع بالجهود الحثيثة لتجاوز هذه الجائحة بعون الله وتوفيقه، وأن يحفظ الوطن ومواطنيه والأمة الإسلامية جمعاء.

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