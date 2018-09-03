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أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على "الشهيد الفيفي"

استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بنجران

تقدم أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز جموع المصلين ، بعد صلاة الظهر اليوم , بجامع الطحلة في محافظة فيفا ، لأداء صلاة الميت على الشهيد رئيس الرقباء حسين بن مسعود ساري الفيفي , أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بنجران .

ونقل الأمير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لذوي وابناء الشهيد , سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونوه بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة ، محافظ فيفا عبدالله البراق , وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.

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أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على "الشهيد الفيفي"
سبق

تقدم أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز جموع المصلين ، بعد صلاة الظهر اليوم , بجامع الطحلة في محافظة فيفا ، لأداء صلاة الميت على الشهيد رئيس الرقباء حسين بن مسعود ساري الفيفي , أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بنجران .

ونقل الأمير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لذوي وابناء الشهيد , سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونوه بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة ، محافظ فيفا عبدالله البراق , وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
03:37 PM

أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على "الشهيد الفيفي"

استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بنجران

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محمد المواسي - جازان
10
7,040

تقدم أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز جموع المصلين ، بعد صلاة الظهر اليوم , بجامع الطحلة في محافظة فيفا ، لأداء صلاة الميت على الشهيد رئيس الرقباء حسين بن مسعود ساري الفيفي , أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بنجران .

ونقل الأمير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لذوي وابناء الشهيد , سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونوه بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة ، محافظ فيفا عبدالله البراق , وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.

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