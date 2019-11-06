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"سباهي" يعتمد مركزَي الرعاية الصحية الأولية "الفيحاء" و"الفيصلية"

ضمن المرحلة الرابعة على مستوى منطقة الرياض

اعتمد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"؛ مركزَي الرعاية الصحية الأولية الفيحاء والفيصلية، في محافظة المجمعة، ضمن المرحلة الرابعة لاعتماد المراكز الصحية على مستوى منطقة الرياض.

وتمكن المركزان من تجاوز جميع مراحل التقييم المعتمدة التي خضعا لها من المركز السعودي، بنجاح.

‫وعن حصول عدد من المراكز الصحية بمنطقة الرياض على الاعتماد؛ قالت مساعد المدير العام للصحة العامة، د. أميرة الرصيص: إن ذلك يأتي بعد أن نجحت المراكز الصحية في "الجلة، والرفايع، والسيح، والغطغط، وشقراء الأول، وشقراء الثاني، والفيحاء، والفيصلية"؛ في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

ونوهت إلى أن ذلك ضمن مشروع تقوم عليه "صحة الرياض" وبدعم وتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وذلك على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، ضمن خطة لاعتماد عدد من المراكز الصحية كدفعة ثانية للعام 2019، سبق أن حصلت على اعتماد ما مجموعه 29 مركزًا صحيًّا خلال الفترة الماضية، بعد إجراء تحسين وتطوير شامل لهذه المراكز الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020؛ أطلقت مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة، وتحسينها بما يلبّي متطلبات المجتمع ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجّلين، والوصول إلى المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثرَ قربًا من المستفيد، وتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

من جانبه عبّر مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، الدكتور خالد القحطاني، عن سعادته بهذا الإنجاز المتقدّم للمركزين؛ ليؤكد تميز القطاع الصحي بالمحافظة، وسعيًا نحو الارتقاء بمعايير أداء عالية تساهم في تقديم خدمة متميزة للمراجعين.

سباهي الرعاية الصحية الأولية الفيحاء الرعاية الصحية الأولية الفيصلية المجمعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سباهي" يعتمد مركزَي الرعاية الصحية الأولية "الفيحاء" و"الفيصلية"
سبق

اعتمد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"؛ مركزَي الرعاية الصحية الأولية الفيحاء والفيصلية، في محافظة المجمعة، ضمن المرحلة الرابعة لاعتماد المراكز الصحية على مستوى منطقة الرياض.

وتمكن المركزان من تجاوز جميع مراحل التقييم المعتمدة التي خضعا لها من المركز السعودي، بنجاح.

‫وعن حصول عدد من المراكز الصحية بمنطقة الرياض على الاعتماد؛ قالت مساعد المدير العام للصحة العامة، د. أميرة الرصيص: إن ذلك يأتي بعد أن نجحت المراكز الصحية في "الجلة، والرفايع، والسيح، والغطغط، وشقراء الأول، وشقراء الثاني، والفيحاء، والفيصلية"؛ في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

ونوهت إلى أن ذلك ضمن مشروع تقوم عليه "صحة الرياض" وبدعم وتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وذلك على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، ضمن خطة لاعتماد عدد من المراكز الصحية كدفعة ثانية للعام 2019، سبق أن حصلت على اعتماد ما مجموعه 29 مركزًا صحيًّا خلال الفترة الماضية، بعد إجراء تحسين وتطوير شامل لهذه المراكز الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020؛ أطلقت مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة، وتحسينها بما يلبّي متطلبات المجتمع ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجّلين، والوصول إلى المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثرَ قربًا من المستفيد، وتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

من جانبه عبّر مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، الدكتور خالد القحطاني، عن سعادته بهذا الإنجاز المتقدّم للمركزين؛ ليؤكد تميز القطاع الصحي بالمحافظة، وسعيًا نحو الارتقاء بمعايير أداء عالية تساهم في تقديم خدمة متميزة للمراجعين.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
05:30 PM

"سباهي" يعتمد مركزَي الرعاية الصحية الأولية "الفيحاء" و"الفيصلية"

ضمن المرحلة الرابعة على مستوى منطقة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"؛ مركزَي الرعاية الصحية الأولية الفيحاء والفيصلية، في محافظة المجمعة، ضمن المرحلة الرابعة لاعتماد المراكز الصحية على مستوى منطقة الرياض.

وتمكن المركزان من تجاوز جميع مراحل التقييم المعتمدة التي خضعا لها من المركز السعودي، بنجاح.

‫وعن حصول عدد من المراكز الصحية بمنطقة الرياض على الاعتماد؛ قالت مساعد المدير العام للصحة العامة، د. أميرة الرصيص: إن ذلك يأتي بعد أن نجحت المراكز الصحية في "الجلة، والرفايع، والسيح، والغطغط، وشقراء الأول، وشقراء الثاني، والفيحاء، والفيصلية"؛ في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

ونوهت إلى أن ذلك ضمن مشروع تقوم عليه "صحة الرياض" وبدعم وتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وذلك على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، ضمن خطة لاعتماد عدد من المراكز الصحية كدفعة ثانية للعام 2019، سبق أن حصلت على اعتماد ما مجموعه 29 مركزًا صحيًّا خلال الفترة الماضية، بعد إجراء تحسين وتطوير شامل لهذه المراكز الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020؛ أطلقت مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة، وتحسينها بما يلبّي متطلبات المجتمع ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجّلين، والوصول إلى المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثرَ قربًا من المستفيد، وتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

من جانبه عبّر مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، الدكتور خالد القحطاني، عن سعادته بهذا الإنجاز المتقدّم للمركزين؛ ليؤكد تميز القطاع الصحي بالمحافظة، وسعيًا نحو الارتقاء بمعايير أداء عالية تساهم في تقديم خدمة متميزة للمراجعين.

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