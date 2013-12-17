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"اعتماد" 20 برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة

باتفاقية من "تقويم التعليم والتدريب"

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، في الرياض، اليوم الخميس؛ اتفاقية لاعتماد 20 برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.

شملت الاتفاقيات ثمانية برامج في مرحلة الماجستير: "العلوم في الأمن السيبراني، وإدارة الخدمات الصحفية، والمناهج وطرق التدريس مسارات تخصصية، والتربية في المناهج وطرق التدريس العامة، والتربية في أصول التربية، والتربية في القيادة التربوية، والتربية في علم النفس مسار الإرشاد النفسي، والآداب في التاريخ الإسلامية".

كما شملت 12 برنامجاً أكاديمياً في مرحلة البكالوريوس: "علوم المختبرات الطبية، والعلوم في العلاج التنفسي، والعلوم في الرياضيات، والعلوم في الفيزياء، وعلوم الأحياء، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وعلوم الأغذية، والتصميم الداخلي، وتصميم الأزياء، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية".

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

يذكر أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"اعتماد" 20 برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة
سبق

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، في الرياض، اليوم الخميس؛ اتفاقية لاعتماد 20 برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.

شملت الاتفاقيات ثمانية برامج في مرحلة الماجستير: "العلوم في الأمن السيبراني، وإدارة الخدمات الصحفية، والمناهج وطرق التدريس مسارات تخصصية، والتربية في المناهج وطرق التدريس العامة، والتربية في أصول التربية، والتربية في القيادة التربوية، والتربية في علم النفس مسار الإرشاد النفسي، والآداب في التاريخ الإسلامية".

كما شملت 12 برنامجاً أكاديمياً في مرحلة البكالوريوس: "علوم المختبرات الطبية، والعلوم في العلاج التنفسي، والعلوم في الرياضيات، والعلوم في الفيزياء، وعلوم الأحياء، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وعلوم الأغذية، والتصميم الداخلي، وتصميم الأزياء، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية".

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

يذكر أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
07:34 PM

"اعتماد" 20 برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة

باتفاقية من "تقويم التعليم والتدريب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، في الرياض، اليوم الخميس؛ اتفاقية لاعتماد 20 برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.

شملت الاتفاقيات ثمانية برامج في مرحلة الماجستير: "العلوم في الأمن السيبراني، وإدارة الخدمات الصحفية، والمناهج وطرق التدريس مسارات تخصصية، والتربية في المناهج وطرق التدريس العامة، والتربية في أصول التربية، والتربية في القيادة التربوية، والتربية في علم النفس مسار الإرشاد النفسي، والآداب في التاريخ الإسلامية".

كما شملت 12 برنامجاً أكاديمياً في مرحلة البكالوريوس: "علوم المختبرات الطبية، والعلوم في العلاج التنفسي، والعلوم في الرياضيات، والعلوم في الفيزياء، وعلوم الأحياء، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وعلوم الأغذية، والتصميم الداخلي، وتصميم الأزياء، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية".

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

يذكر أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية.

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