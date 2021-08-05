بينهم المُسن والمحتاج.. "مسلية بيش" تناشد: شَغِّلوا عيادتَيْ الأشعة والأسنان

حذف الحجز على "موعد" لتَعَطُّل الأجهزة داخلهما والنقص الحادّ ّفي الأدوات

شكا سكان مركز مسلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان؛ من ضعف الخدمات الصحية المقدمة في مركزهم الصحي.

وتفصيلًا، يعاني سكان مركز مسلية بمحافظة بيش من ضعف الخدمات الصحية داخل مركز الرعاية الصحية الأولية؛ إذ تم حذف الحجز لعيادتيْ الأسنان والأشعة، من تطبيق "موعد"؛ بسبب تعطل الأجهزة داخل العيادتين، والنقص الحاد في الأدوات.

وقال المواطن غازي منجحي أحد سكان مسلية: "على الرغم من طَرْق أبواب المسؤولين والشكوى لهم من الوضع الصحي داخل المركز؛ إلا أن الوضع ما زال على ما هو عليه منذ سنين؛ مما اضطر الأهالي للبحث عن العلاج في المستوصفات الخاصة".

وناشد سكان "مسلية" عبر "سبق" المسؤولين في وزارة الصحة إيجاد الحلول، وتشغيل عيادتي الأسنان والأشعة، وإعادة حجز المواعيد؛ خدمةً للمواطنين؛ بما فيهم كبار السن والمحتاجون الذين قد يشق عليهم البحث عن المستوصفات الخاصة، ويصعب عليهم دفع رسوم العلاج.