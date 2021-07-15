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جامعة الملك فيصل تستقبل 15 ألف متقدم للعام الدراسي الجديد

تنافسوا على مقاعد كلياتها الصحية.. وإعلان النتائج31 يوليو الجاري

أنهت جامعة الملك فيصل، في الفترة من الأحد حتى الأربعاء الماضيين، إجراءات استقبال وأداء الاختبار التحريري للقبول في الكليات الصحية، وذلك ضمن إجراءات القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن أدى الاختبار 14870 متقدمًا ومتقدمة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن الجامعة تواصلت مع كل من تقدم برغبة التسجيل في كليات: (الطب، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية)، وذلك حسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول، وتمت دعوتهم في موعد محدد لكل متقدم، واتخذت الجامعة من خلال فرق العمل والجهات المعنية فيها جميع الإجراءات الاحترازية، والتعليمات الصحية؛ وذلك لأداء الاختبار حضوريًّا في بيئة صحية وآمنة.

وبيَّن الدكتور "الفريدان" أن الاختبار التحريري للقبول في الكليات الصحية هدفه الأساس مصلحة الطلبة حتى لا يتعرضوا لانتكاسات في مشوارهم الأكاديمي، حيث لاحظت الجامعة التنافس الشديد والزيادة الكبيرة والمطردة في عدد المتقدمين والمتقدمات على تلك الكليات، فجاء هذا الاختبار لقياس معلومات المعرفة الصحية العامة لديهم مما يعينهم على التحقق من صحة اختيارهم، بعيدًا عن الاستجابة لضغوطات عائلية، أو ربما لا تكون لديهم القدرات الكافية بسبب ضعف استعدادهم المعرفي الصحي.

وأشار إلى أن الجامعة ستعلن -بإذن الله تعالى- عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين الموافق 31-7-2021م، داعيًا إلى أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي، ومؤكدًا أن الجامعة، وعبر قنواتها الرقمية المتعددة، أتاحت تقديم كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ لتمكينهم من تقديم طلباتهم ومتابعتها بيسر ومرونة.
يذكر أن الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبال بوابتها الإلكترونية أكثر من ٦١٢٣٩ ألف طلب إلكتروني، ٦٩١ طالبًا وطالبة، منهم حصلوا على نسبة كاملة ١٠٠٪؜، وما يقارب ثلث المتقدمين تجاوزت نسبة 90% وأكثر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك فيصل تستقبل 15 ألف متقدم للعام الدراسي الجديد
سبق

أنهت جامعة الملك فيصل، في الفترة من الأحد حتى الأربعاء الماضيين، إجراءات استقبال وأداء الاختبار التحريري للقبول في الكليات الصحية، وذلك ضمن إجراءات القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن أدى الاختبار 14870 متقدمًا ومتقدمة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن الجامعة تواصلت مع كل من تقدم برغبة التسجيل في كليات: (الطب، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية)، وذلك حسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول، وتمت دعوتهم في موعد محدد لكل متقدم، واتخذت الجامعة من خلال فرق العمل والجهات المعنية فيها جميع الإجراءات الاحترازية، والتعليمات الصحية؛ وذلك لأداء الاختبار حضوريًّا في بيئة صحية وآمنة.

وبيَّن الدكتور "الفريدان" أن الاختبار التحريري للقبول في الكليات الصحية هدفه الأساس مصلحة الطلبة حتى لا يتعرضوا لانتكاسات في مشوارهم الأكاديمي، حيث لاحظت الجامعة التنافس الشديد والزيادة الكبيرة والمطردة في عدد المتقدمين والمتقدمات على تلك الكليات، فجاء هذا الاختبار لقياس معلومات المعرفة الصحية العامة لديهم مما يعينهم على التحقق من صحة اختيارهم، بعيدًا عن الاستجابة لضغوطات عائلية، أو ربما لا تكون لديهم القدرات الكافية بسبب ضعف استعدادهم المعرفي الصحي.

وأشار إلى أن الجامعة ستعلن -بإذن الله تعالى- عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين الموافق 31-7-2021م، داعيًا إلى أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي، ومؤكدًا أن الجامعة، وعبر قنواتها الرقمية المتعددة، أتاحت تقديم كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ لتمكينهم من تقديم طلباتهم ومتابعتها بيسر ومرونة.
يذكر أن الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبال بوابتها الإلكترونية أكثر من ٦١٢٣٩ ألف طلب إلكتروني، ٦٩١ طالبًا وطالبة، منهم حصلوا على نسبة كاملة ١٠٠٪؜، وما يقارب ثلث المتقدمين تجاوزت نسبة 90% وأكثر.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
03:28 PM

جامعة الملك فيصل تستقبل 15 ألف متقدم للعام الدراسي الجديد

تنافسوا على مقاعد كلياتها الصحية.. وإعلان النتائج31 يوليو الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أنهت جامعة الملك فيصل، في الفترة من الأحد حتى الأربعاء الماضيين، إجراءات استقبال وأداء الاختبار التحريري للقبول في الكليات الصحية، وذلك ضمن إجراءات القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن أدى الاختبار 14870 متقدمًا ومتقدمة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن الجامعة تواصلت مع كل من تقدم برغبة التسجيل في كليات: (الطب، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية)، وذلك حسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول، وتمت دعوتهم في موعد محدد لكل متقدم، واتخذت الجامعة من خلال فرق العمل والجهات المعنية فيها جميع الإجراءات الاحترازية، والتعليمات الصحية؛ وذلك لأداء الاختبار حضوريًّا في بيئة صحية وآمنة.

وبيَّن الدكتور "الفريدان" أن الاختبار التحريري للقبول في الكليات الصحية هدفه الأساس مصلحة الطلبة حتى لا يتعرضوا لانتكاسات في مشوارهم الأكاديمي، حيث لاحظت الجامعة التنافس الشديد والزيادة الكبيرة والمطردة في عدد المتقدمين والمتقدمات على تلك الكليات، فجاء هذا الاختبار لقياس معلومات المعرفة الصحية العامة لديهم مما يعينهم على التحقق من صحة اختيارهم، بعيدًا عن الاستجابة لضغوطات عائلية، أو ربما لا تكون لديهم القدرات الكافية بسبب ضعف استعدادهم المعرفي الصحي.

وأشار إلى أن الجامعة ستعلن -بإذن الله تعالى- عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين الموافق 31-7-2021م، داعيًا إلى أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي، ومؤكدًا أن الجامعة، وعبر قنواتها الرقمية المتعددة، أتاحت تقديم كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ لتمكينهم من تقديم طلباتهم ومتابعتها بيسر ومرونة.
يذكر أن الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبال بوابتها الإلكترونية أكثر من ٦١٢٣٩ ألف طلب إلكتروني، ٦٩١ طالبًا وطالبة، منهم حصلوا على نسبة كاملة ١٠٠٪؜، وما يقارب ثلث المتقدمين تجاوزت نسبة 90% وأكثر.

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