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ضبط 16 ألف كجم مواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة بالقريات

رصدتها "الغذاء والدواء" بمقر سكني.. إحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.

وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 16 ألف كجم مواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة بالقريات
سبق

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.

وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:48 PM

ضبط 16 ألف كجم مواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة بالقريات

رصدتها "الغذاء والدواء" بمقر سكني.. إحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.

وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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