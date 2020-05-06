ضبط 16 ألف كجم مواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة بالقريات

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.
وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.
وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.هيئة الغذاء والدواء
قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.
وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.
وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.