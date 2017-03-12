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"ماطرة" تُواعد 5 مناطق في عطلة الأسبوع.. رياح نشطة والرؤية متدنية

5 تنبيهات لـ"الأرصاد" قاسمها مشترك تستمر إحداها حتى الثالثة فجر السبت

5 تنبيهات و5 مناطق قاسمها المشترك الهطولات تبشّر بها الهيئة العامة للأرصاد عن نهاية أسبوع ماطرة، قد تستمر بمناطق حتى فجر السبت في حالات ماطرة تصحبها رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية.

حائل

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لمنطقة حائل؛ وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة، وتشمل: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق).

الحدود الشمالية

كما صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة، وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة، وتشمل: (العويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

تبوك

وتنبيه متقدم وإنذار جديد أصدرته الأرصاد لحالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول بتبوك؛ وذلك من الواحدة ظهرًا حتى الواحدة فجر الجمعة في: (الوجه، والبدع، وأملج، وتبوك، وتيماء، وحقل، وضباء).

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة في: (العلا، والعيص، والمدينة المنورة، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية من الثالثة عصر اليوم، وتستمر للثالثة فجر السبت في: (القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ماطرة" تُواعد 5 مناطق في عطلة الأسبوع.. رياح نشطة والرؤية متدنية
سبق

5 تنبيهات و5 مناطق قاسمها المشترك الهطولات تبشّر بها الهيئة العامة للأرصاد عن نهاية أسبوع ماطرة، قد تستمر بمناطق حتى فجر السبت في حالات ماطرة تصحبها رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية.

حائل

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لمنطقة حائل؛ وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة، وتشمل: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق).

الحدود الشمالية

كما صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة، وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة، وتشمل: (العويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

تبوك

وتنبيه متقدم وإنذار جديد أصدرته الأرصاد لحالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول بتبوك؛ وذلك من الواحدة ظهرًا حتى الواحدة فجر الجمعة في: (الوجه، والبدع، وأملج، وتبوك، وتيماء، وحقل، وضباء).

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة في: (العلا، والعيص، والمدينة المنورة، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية من الثالثة عصر اليوم، وتستمر للثالثة فجر السبت في: (القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل).

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:51 AM

"ماطرة" تُواعد 5 مناطق في عطلة الأسبوع.. رياح نشطة والرؤية متدنية

5 تنبيهات لـ"الأرصاد" قاسمها مشترك تستمر إحداها حتى الثالثة فجر السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5 تنبيهات و5 مناطق قاسمها المشترك الهطولات تبشّر بها الهيئة العامة للأرصاد عن نهاية أسبوع ماطرة، قد تستمر بمناطق حتى فجر السبت في حالات ماطرة تصحبها رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية.

حائل

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لمنطقة حائل؛ وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة، وتشمل: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق).

الحدود الشمالية

كما صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة، وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة، وتشمل: (العويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

تبوك

وتنبيه متقدم وإنذار جديد أصدرته الأرصاد لحالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول بتبوك؛ وذلك من الواحدة ظهرًا حتى الواحدة فجر الجمعة في: (الوجه، والبدع، وأملج، وتبوك، وتيماء، وحقل، وضباء).

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة في: (العلا، والعيص، والمدينة المنورة، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية من الثالثة عصر اليوم، وتستمر للثالثة فجر السبت في: (القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل).

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