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"ترامب" يعين وزيراً جديداً للدفاع بالإنابة

قال: "شاناهان" لا يرغب في الاستمرار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدماً في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وذكر "ترامب" أن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد.

وكان ينظر إلى "إسبر" على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يعين وزيراً جديداً للدفاع بالإنابة
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدماً في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وذكر "ترامب" أن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد.

وكان ينظر إلى "إسبر" على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:21 PM

"ترامب" يعين وزيراً جديداً للدفاع بالإنابة

قال: "شاناهان" لا يرغب في الاستمرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,345

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدماً في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وذكر "ترامب" أن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد.

وكان ينظر إلى "إسبر" على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.

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