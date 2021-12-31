المغرب تسجل 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع الإجمالي إلى 963092

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 963092.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 5 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14849، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 940193.