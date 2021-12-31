المغرب تسجل 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفع الإجمالي إلى 963092
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 963092.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 5 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14849، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 940193.
المغرب
فيروس كورونا الجديد
المغرب تسجل 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-31
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 963092.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 5 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14849، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 940193.
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
08:00 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:17 AM
المغرب تسجل 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفع الإجمالي إلى 963092
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 963092.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم 5 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14849، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 940193.