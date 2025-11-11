"سـاهر" منفعة عامة..!!

تحت عنوان "شرطة الجوف تطيح بمواطنين تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي" نشرت "سبق" خبرًا، تضمّن أن "الجهات الأمنية هناك تمكنت من القبض على أربعة مواطنين؛ تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي في عدد من طرق المنطقة"!

قبل هذا الخبر اطلعنا على أخبار من هذا النوع عن إتلاف أجهزة للرصد الآلي من قِبل ضعاف النفوس والمتهورين، الذي يقابله حزم مستمر ومتابعة دقيقة من جهات الضبط والتحقيق؛ ليأخذ مرتكبو تلك الجرائم الجزاء الرادع في النهاية من غرامات وأحكام مستحقة تتناسب مع الجرم..!!

إن هذا السلوك يعتبر إتلاف منفعة عامة، تحد من السرعات وعدم التقيد بالأنظمة المرورية التي تأتي أولاً لحفظ الأرواح والممتلكات؛ إذ إن وضع معايير معينة وسرعات محددة لم يمنع الكثير من السائقين في الطرقات والشوارع العامة من التقيد بها؛ وبالتالي تم استحداثه، ووضعه من أجل الجميع..!!

إنني أتساءل دائمًا، وربما كثيرون غيري: ماذا سيستفيد هؤلاء المتلفون للأجهزة من هذا الفعل وهذا التصرف الأهوج؟.. هل وجود أجهزة الرصد الآلي "ساهر" يشكل خطرًا عليهم أو ستمنعهم من القيادة أو سيحول بينهم وبين استخدام الطرقات..؟!

إن ما يمكن الإشارة إليه هنا أن هناك العديد من المناشدات التي نسمع ونقرأ عنها دائمًا، والمطالبات من الكثير من المواطنين بوضع ساهر في مدنهم ومحافظاتهم للحد من التهور والسير بسرعات جنونية عالية؛ فكم من أسرة فقدت عزيزًا عليها.. وكم من عائله لديها ابن أو قريب لها من الدرجة الأولى قد أصابه الشلل بسبب الحوادث المرورية الناجمة عن السرعة، أو نتاج قطع الإشارات والانشغال أثناء القيادة..!!